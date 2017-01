L'embolic de les herències

Euskadi, de la qual tant hem parlat en un passat molt recent els mitjans de comunicació espanyols, alguns, molt al nostre pesar, ha tornat a despertar el nostre interès per un tema que a molts ciutadans ens preocupa: les herències. El plantejament que legalment uns pares puguin desheretar un fill o diversos obre un meló que la societat mantenia en secret, perquè és prou dolorós i vergonyant, com perquè les famílies no vulguin parlar-ne perquè, moltes vegades, no sabien com afrontar-lo.





En els últims anys el maltractament dels fills als seus majors s'ha mantingut ocult fins que les estadístiques i les denúncies han posat damunt la taula un fet tan lamentable com rellevant. També la solitud i l'abandó de la gent gran per part dels fills ha tingut una empara social, ja difícilment ocultable. Avui, les residències de pagament o amb protecció oficial desborden de gent gran, no com guarderies en què l'ancià va unes hores a jugar la partida i entretenir-se i la seva família el recull a la tarda, sinó com a destinació anticipada i permanent d'uns pares que ocupen amb immens respecte la figura de l'avi a la 'casa petrucial', sinó la del trasto inútil, al qual cal deixar aparcat definitivament, mentre els seus parents es reparteixen anticipadament els beneficis d'una herència que ni es mereixen ni haurien de repartir-se mentre algun dels seus pares viva.





Toca doncs, ha dit el Govern basc, i jo ho aplaudeixo de manera entusiasta, fer possible que la llei atorgui als pares el dret a repartir el seu patrimoni com a millor els vingui de gust, que per això han treballat tant per arribar a aconseguir-ho i preservar-lo. I que al poder fer-ho en llibertat, deixin a algun fill, com es diu a la meva terra: "mirant a Pontevedra".





Fins aquí hem arribat perquè, a més, la crisi ha evidenciat, el com els avis amb gran enteresa han mantingut als fills i als néts amb les seves pensions o, com alguns d'ells, han estat desnonats del seu habitatge de tota la vida per avalar davant els bancs la hipoteca dels seus "petits", que després no han pogut pagar. I així, fins que ens cansem d'enumerar circumstàncies adverses per als que ara, i de moment, només a Euskadi, podran recuperar el mànec de la paella hereditària a les mans.





I com vulgui, a més, que jo no crec que hi hagi cap pare o mare que vol deixar el seu fill sense res a heretar, em sembla molt bona, la idea basca de posar en marxa aquesta llei que permeti que els pares puguin dissuadir els fills descastats que les seves males obres tenen un cost i que, per dir-ho alt i clar, el que les fa .. les paga.





A què espera doncs Rajoy per trucar al lehendakari Urkullu i interessar-se pel tema pel qual ja han preguntat milers d'espanyols disposats fins i tot a canviar de residència?