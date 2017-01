Les abusives multes de trànsit

En molt escasses ocasions de la meva vida he estat sancionat per problemes de Trànsit, i he de dir que sempre amb una exquisida correcció per part dels Agents de la Guàrdia Civil de Trànsit. I amb raó, a més.





Però en els últims temps proliferen les multes imposades per radars, situats estratègicament, i que l'únic que persegueixen és incrementar la recaptació de l'Estat, més que prevenir accidents o comportaments incívics.





I que, a més, imposen unes sancions molt elevades, i més en aquests temps de caresties econòmiques, sense ser proporcionals als ingressos del presumpte infractor, ja que no és el mateix una multa de 300 euros per a un senyor que cobra 3.000 euros al mes, que per a un perceptor del salari mínim actual, 707 euros, o per a un subsidiat per desocupació, que cobra 426 euros mensuals ... És una cosa tan obvi que no cal dedicar més temps a exposar-lo.





Doncs bé, acabo de veure un cas realment sagnant, que m'ha semblat totalment abusiu, per no dir un lladronici, per part de Trànsit, i el seu famós centre "recol·lector" de diners públics, situat a Lleó, la terra natal del imparell president Zapatero. I encara sort, ja que Espanya no podria suportar dos inútils com ell!





Un senyor gran, un home del camp, surt de Graus, localitat ribagorçana, carretera de Benasc --totes dues localitats a la província de Huesca-- rumb a una benzinera d'autoservei, d'aquestes on t'estalvies uns cèntims per litre de combustible.





Doncs bé, a la sortida de la població, un radar col·locat amb molt mala llet en el punt on acaba el nucli urbà i comença la carretera nacional, fotografia seu vehicle, a una velocitat lleugerament superior a la que podria circular pel cas urbà, i li "obsequien" amb una multa per 300 euros, que és més de la meitat de la pensió que rep, com a treballador autònom de l'agricultura, que és de 507 euros, crec recordar.





A Trànsit li és igual.





No només això, sinó que li indiquen que ha d'identificar el conductor del vehicle en un termini establert reglamentàriament.





Aquest senyor, de gairebé 80 anys, que condueix el cotxe de la seva propietat, assumeix que haurà de pagar la multa de 300 euros, amb una reducció del 50% si l'abona en període voluntari, i espera pacientment que li enviïn la carta o imprès per fer el pagament ... però el que rep és una sanció --aquesta sense descompte alguno--, "per no haver identificat el conductor", de 900 euros, és a dir, pràcticament dos mesos de pensió, o la totalitat del que cobrat el desembre de 2016 entre la jubilació ordinària i la paga extraordinària ...





¿Però en quin país vivim?





Si jo condueixo el cotxe de la meva propietat, assegurat al meu nom, i assumeixo que he comès una infracció, quina necessitat tinc d'identificar a ningú? No es tracta de desobediència alguna, sinó simplement que un s'aquieta amb la multa, assumeix que ha comès una infracció i espera que li enviïn la carta de pagament per fer l'abonament corresponent, i aquí pau i després glòria.





Vivim en un Estat extorsionador dels ciutadans, als quals cada dia dóna menys serveis públics, que et cobra i recobra per tot, a través de taxes, preus públics, i conceptes tributaris realment escandalosos, i que necessita diners per mantenir-se en peu. Ell, els 500.000 polítics a sou, i els 3.500.000 empleats públics ... Aquesta és la realitat. I cal treure diners d'on sigui!





No m'estranya que segueixi augmentant la sinistralitat a les carreteres, que no s'arreglin ja que no hi ha diners per a això, que cada vegada circulin més vehicles sense haver passat la ITV o sense l'assegurança obligatòria ...





Tot això a Trànsit li dóna exactament el mateix. A ells l'únic que els interessa és recaptar cada vegada més diners.





De qualsevol forma, podem estar contents. Estem disminuint l'atur. Tenim 18 directors generals de carreteres, un d'estatal i 17 autonòmics, tots amb els seus cotxes oficials, xofers, caps de gabinet, assessors, i fins alguna putilla que una altra com a "personal de confiança".





Espanya va bé, perquè ho diu Rajoy. I no hi ha més que parlar, que és vostè un feixista de molta cura.