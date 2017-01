Els 'Reis de Copes' obren l'any a San Mamés

L'Athletic Club rep aquest dijous al FC Barcelona a San Mamés -21.15 hores/gol- en el partit d'anada dels vuitens de final de la Copa del Rei, una eliminatòria entre dos històrics de la competició amb cert morbo per les seves picabaralles passades, a la qual arriben en bon moment i amb la voluntat de posar les bases del pas als quarts de final.

Mentre que l'Athletic té en el seu haver 23 títols de Copa, el Barça li precedeix amb 28 trofeus. Tots dos són els 'Reis de Copes' i més existeixen diversos precedents recents, sense anar més lluny els quarts de final de la temporada passada. Llavors va guanyar l'equip blaugrana, que sembla tenir presa la mesura a un Athletic que, això sí, es va destapar arrabassant el títol de la Supercopa d'Espanya el 2015.

Per als 'lleons' aquest encreuament amb el Barça els arriba aviat, com va reconèixer el mateix tècnic blanc-Ernesto Valverde. Però a Barcelona també miren amb recel al seu rival, ja que saben que el bon moment de l'Athletic sumat al fet que és el primer partit de l'any, a la pressió en el terreny de joc i en l'ambient que trobaran ia les ganes de revenja del rival , faran d'aquest partit d'anada un parany en tota regla.





Per compensar tot això, només cal mirar enrere per veure que a Luis Enrique i al seu Barça se'ls dóna bé San Mamés. L'any passat, a la Copa, van guanyar per un ajustat 1-2 però el 3-1 del Camp Nou, tot i la resistència inicial de l'Athletic, els va donar una passada que ara volen repetir. En vuit anys s'han enfrontat en tres finals i dues eliminatòries de Cop a, a més de en dues Supercopes d'Espanya, l'última la que van conquistar els 'lleons' al Camp Nou fa dues temporades.

D'altra banda, el Barça no sol arrencar bé l'any jugant fora del Camp Nou, ja que en les tres ocasions en què li ha tocat fer-ho en els últims deu cursos ho ha fet sense conèixer la victòria. Guanyar a San Mamés deixaria l'eliminatòria més encarrilada, però no serà tasca fàcil davant un Athletic que sol brindar grans actuacions en una Copa del Rei que, per topar-se amb els blaugrana en diverses ocasions, se'ls resisteix des de 1984.





Mentre que l'Athletic va superar el Racing de Santander amb triomfs a domicili (1-2) ia casa (3-0), el Barça va fer el mateix davant l'Hèrcules tot i l'suspens del partit d'anada al Rico Pérez (1-1 ) amb una golejada al Camp Nou (7-0). Després de deixar enrere a equips de Segona Divisió B, tots dos s'enfrontaran ara en el que bé es podria catalogar de final anticipada a tenor de l'palmarès. Una gran primera pedra de toc de la qual el guanyador sortirà reforçat.





LUIS ENRIQUE VE ENGRASADO A TRIDENT





Aquesta temporada, en la primera volta de Laliga Santander, el Barça va assaltar San Mamés gràcies a un gol d'Ivan Rakitic en el minut 21 de partit. Un partit igualat, disputat, que es van emportar els blaugranes per la mínima. Ara, en Copa, caldrà veure si l'Athletic opta per mantenir-se fidel al seu estil i pressionar alt i constant al Barça per fer mal o si, per contra, es replega enrere buscant els contraatacs.



Potser la més que possible absència d'Iñigo Lekue, que no ha pogut entrenar amb el grup, i la recuperació de Beñat puguin aportar llum a Ernesto Valverde, que no podrà comptar segur a la gespa amb el jove defensa Yeray, que està lluitant contra el tumor que li van extirpar en els testicles i que serà una motivació més per als seus companys a l'hora de buscar el triomf. Al Barça, Luis Enrique només té la baixa del porter Jasper Cillessen, qui havia d'ocupar la porteria, però excepte aquest contratemps té a tots els seus efectius llestos.





Entre ells un trident ofensiu que després de tornar de les seves vacances nadalenques dilluns estan en plena forma. Així ho va transmetre el tècnic blaugrana en la roda de premsa prèvia al partit, assegurant que els ha vist millor fins i tot que abans de l'aturada. Frenar-los, així com evitar que l'equip blaugrana domini com li agrada fer, serà clau per a un Athletic que intentarà desconnectar Messi, Suárez, Neymar i companyia.