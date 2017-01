Arrenquen les rebaixes d'El Corte InglÃ©s amb mÃ©s de 4 milions d'articles a meitat de preu

El Corte Inglés oferirà més de quatre milions d'articles amb un 50% de descompte en la campanya de rebaixes d'hivern que iniciarà aquest cap de setmana, en què s'espera la visita de més de tres milions de clients.

El gegant de la distribució es mostra "molt optimista" amb la campanya de rebaixes d'aquest any, que començarà oficialment el 7 de gener en els seus centres comercials, tot i que els clients ja podran gaudir dels descomptes a partir de demà a les 9.00 hores a la seva pàgina web, després d'una campanya nadalenca que s'augura "molt positiva".

"No tenim encara dades concretes, però la sensació que tenim és molt positiva; estem molt satisfets amb l'afluència no només a les botigues físiques sinó també a la pàgina web", ha ressaltat Maria Coronado, adjunta a la direcció de Publicitat d'El Corte Inglés.





"Estem molt satisfets amb el desenvolupament de la campanya nadalenca i som optimistes amb els resultats, que seran molt bons", ha afegit.





FERMALL D'OR AL 75 ANIVERSARI

La campanya de rebaixes d'El Corte Inglés, que s'estendrà fins al pròxim 28 de desembre, s'iniciarà amb més de quatre milions d'articles amb un 50% de descompte, un 30% més que els que va oferir fa un any, i posarà el fermall d'or al 75 aniversari que la companyia ha vingut celebrant durant 2016.

Aquests descomptes que s'aplicaran en moda, accessoris, calçat, llar, oci o esports s'ampliaran gradualment al llarg d'aquest mes i el següent, amb propostes "més agressives" en difrents àrees del negoci del grup.

Coronado ha ressaltat que el grup, que ha refozardo la seva plantilla amb 8.500 empleats per a la campanya de Nadal i rebaixes, seguirà apostant pel comerç en línia, tenint en compte els resultats assolits amb serveis com Click & Express, amb lliurament en menys de dues hores o en la franja horària escollida pel client.





CAMPANYA 'QUIÉRETEME'

Amb el lema 'Quiéreteme' i una cançó creada especialment per a aquesta campanya de rebaixes, El Corte Inglés tancarà l'any de celebració del seu 75 aniversari. Per a això, ha dipositat la seva confiança en l'agència de publicitat Pingüí Torreblanca, que ha desenvolupat la campanya al costat del departament de Creativitat d'El Corte Inglés.

Segons ha explicat la companyia, el lema triat per a la campanya vol transmetre valors com l'amor, l'afecte i la diversió. L'objectiu és brindar a les persones que durant el Nadal han estat comprant regals per als altres la recompensa que es mereixen i per això seran els protagonistes.

Des 2015, El Corte Inglés ha canviat la seva estratègia comercial posant el focus d'atenció en el producte, la moda i les signatures en lloc de centrar el protagonisme en un personatge conegut, el que s'ha vingut reflectint en les seves campanyes publicitàries.

L'anunci de rebaixes s'ha rodat íntegrament a la sala de miralls d'una casa Palau de Madrid de principis del segle XX; un lloc perfecte que ha servit d'inspiració per construir la coreografia del cantant.

La campanya comptarà amb diferents versions adaptades a l'oferta comercial que ofereix El Corte Inglés, des de moda per a dona, home, fins esport.