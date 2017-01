Pacients a l'espera als passadissos de l'Hospital del Mar mentre hi ha plantes tancades

Catalunyapress.- Les urgències catalanes viuen un col·lapse crònic. Aquesta vegada el més afectat ha estat l'Hospital del Mar a Barcelona. Els treballadors informen de la saturació de pacients i de la manca d'espai. Aquest dijous hi ha hagut 103 pacients, 22 esperant llit des de fa més de 24 hores, 10 esperant més de 48 hores i 2 més de 72 hores.

Així mateix, els sindicats denuncien l'existència de plantes de l'hospital tancades i amb llits lliures. El sindicat SAP Muntanya crítica que no s'han pres mesures extres des de la gerència de l'hospital i des CATSalut enfocades a aquest cap de setmana llarg i amb "la grip a tota marxa".









PARC TAULÍ A SABADELL









Més d'un centenar de pacients han estat atesos a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell, 46 pendents d'ingrés. D'ells 22 estan esperant des de fa més de 24 hores. Una situació que continua des de fa diversos dies i després que els treballadors de les urgències denunciessin la situació a través d'un escrit.





Segons informa l'PATT del Taulí, la situació és "molt dolenta" i ja s'ha demanat la sala d'actes de l'hospital per celebrar una assemblea. "Els treballadors de les urgències estan cansats i no poden treballar", assenyalen i denuncien que "ni polítics, ni directius fan res per millorar la situació.





Ningú fa res ". L'única solució que han rebut per per una espera de dos anys en què no esperen millora del servei.