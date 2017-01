Augmenta més de lo previst l'activitat gripal epidèmica a Catalunya

L’activitat gripal a Catalunya continua augmentant i els indicadors de morbilitat indiquen que encara es troba en un nivell d’intensitat d’activitat baixa que tendirà a incrementar-se en les properes setmanes. Així, durant la setmana del 26 de desembre a l’1 de gener, els casos de grip han augmentat fins arribar als 223,87 per 100.000 habitants.





Aquesta taxa es correspon amb l’increment esperat per aquesta setmana i està, per segona setmana consecutiva, per sobre del llindar epidèmic establert aquesta temporada, en 110,7 casos. Aquestes són algunes de les dades recollides al Pla d’Informació de les infeccions respiratòries agudes a Catalunya (PIDIRAC, temporada gripal 2016-2017).









Els casos de grip han augmentat en tots els grups d’edat, especialment en els menors de 5 anys. Pel que fa als ingressos hospitalaris greus pel virus de la grip durant aquesta setmana se n’han produït 11 en els hospitals de la xarxa sentinella, i des de l’inici de la temporada un total de 49, tot ells per virus gripal A i amb múltiples factors de risc. A més, la gran majoria, el 86% no estaven vacunats.









És important que la població utilitzi el dispositiu assistencial més adequat per al seu problema de salut. La major part dels processos virals respiratoris remeten espontàniament, amb pocs dies de durada i amb símptomes d’intensitat lleu o moderada, i habitualment no requereixen atenció sanitària.









ACTIVITAT ALS CENTRES SANITARIS





Durant la setmana del 29 de desembre al 4 de gener, els professionals de l’Institut Català de la Salut (ICS) han atès un total de 15.637 urgències hospitalàries, una xifra lleugerament inferior a la de la setmana anterior (15.841 atencions). D’aquestes, 13.050 corresponen a població adulta, mentre que la resta -2.587, un 16,5%- correspon a població pediàtrica. Del total d’urgències ateses, han acabat amb ingrés una mitjana del 12,6%.









Pel que fa a l’activitat dels Equips d’Atenció Primària de l’ICS, en aquesta setmana s’han registrat 524.067 visites, el que suposa un 5,6% més que la setmana anterior. Pel que fa als centres d’atenció continuada (CUAP’s i Punts d’Atenció Continuada), s’han atès 50.863 visites, el que suposa un 23% més que respecte les xifres habituals en aquestes dates.









Per últim, el 061 CatSalut Respon ha atès 35.728 incidents; això esdevé un 3% més que la setmana anterior, però gairebé un 24% més respecte l’any anterior per aquestes dates.









Seguint el compromís del Departament de Salut de millorar l’anàlisi de les dades d’activitat sanitària, s’està treballant per disposar de dades globals automatitzades de tots els dispositius sanitaris de Catalunya, incloent-hi també els que no estan gestionats per l’ICS. Es preveu que aquesta informació del global de la xarxa estigui disponible properament.









En tot cas, sí es disposa de dades d’hospitals no gestionats per l’ICS que entre el 29 de desembre i el 4 de gener han atès un total de 18.898 persones als serveis d’urgències. En aquest sentit, al Parc Taulí es van atendre 2.855 (-4,3% respecte la setmana anterior), a la Mútua de Terrassa 2.730 (-5,8%), al Consorci Sanitari de Terrassa 2.204 (-13,9%), a l’Hospital Clínic 2.583 (+2,5%), al Moisès Broggi 1.445 (-3,7%), a l’Hospital de Granollers 2.425 (-1,9%), a l’Hospital del Mar 1.784 (-3.7%) i a l’Hospital de Sant Pau 2.872 (-2,2%).









Aquest generalitzat descens d’activitat en aquests centres aquesta setmana ha suposat, però, un augment dels casos que han requerit ingrés: per exemple, al Moisès Broggi van quedar ingressats un 37% més de persones que respecte la setmana anterior, mentre que a l’Hospital de Granollers van ingressar un 21,8% més.