Hi va haver un temps en aquest país en què Baviera i Baden-Württemberg estaven omnipresents en els discursos dels governants nacionalistes catalans. Sí, Jordi Pujol -germanófilo empedreït que va estudiar al Col·legi Alemany de Barcelona- i els seus coreligionaris, ens aclaparaven amb referències constants als estats alemanys, als seus singularitats ia la CSU. Em diran que d'això fa molt de temps i que tot aquell enamorament germànic dels nois pujolistes es va transformar en amors letons i kosovars, relegant al bagul dels trastos vells la passió bavaresa del patriarca i els seus filípiques.





Paradoxalment avui, després de la sentència del Tribunal Constitucional alemany, el cas bavarès ja no interessa gens ni mica al cosmos sobiranista. Els seus líders miren cap a un altre costat mentre els mestres de a sou corren un espès vel sobre això. Ignorar és, per a ells, millor que assimilar.





L'alt tribunal alemany ha dictat sentència. Ha dit explícitament que el dret a separar-se de l'estat alemany no és una competència dels "landers" sinó de tots els ciutadans alemanys. A la carta magna no hi ha espai per als processos secessionistes. Els sona aquesta música?





Vist el vist, i en un país tan sensibilitzat al voltant de referèndums, processos i fanalets, a un servidor de vostès no deixa de sorprendre l'escassa rellevància mediàtica que ha tingut aquesta resolució en la premsa catalana, i no diguem a la ràdio i televisió pública . El menyspreu informatiu de la sentència del Tribunal Constitucional alemany contrasta amb informacions tan pintoresques com l'obertura, a Moscou, d'una "ambaixada" de separatistes californians que aspiren a segregar dels Estats Units amb l'ajuda del Kremlin. El friki es porta.





Ja veuen. Abandonada la passió bavaresa, i tal com van les coses, potser a més d'un li convindria prendre unes quantes cerveses a Munic la vora del foc d'un fanalet estelat i anar traient conclusions.