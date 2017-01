Oikos busca a Barcelona a la parella que participarà en el curtmetratge "Un Petó de Pel·lícula"

Barcelona és la primera ciutat escollida per al càsting que busca a la parella que millor escenifiqui el petó OIKOS i que optarà a participar en el primer curt de la marca. La parella que resulti escollida participarà en el pròxim curt que rodarà la marca, Un Petó de Pel·lícula, dirigit per Daniel Sánchez Arévalo i protagonitzat per Inma Cuesta i Quim Gutiérrez.

La trama del curtmetratge se centra en la història d'un petó entre tots dos, demostrant que no sempre és fàcil aconseguir el petó desitjat i que darrere de cada petó hi ha una història que mereix ser explicada.

Amb l'ajuda d'un grup d'actors i animadors recorrent els carrers de Barcelona, es convidarà a totes les parelles que vulguin participar a unir-se a l'equip de càsting i gravar el seu propi i únic petó OIKOS. A més podran pujar la seva petó al web www.besodepelicula.com per aconseguir vots i acabar sent la parella seleccionada per gaudir d'una experiència de cinema inoblidable.









L'equip de càsting recorrerà el dia 9 de gener els següents punts de la ciutat des de les 12:00 fins a les 17:00 hores: Pelai - Plaça Universitat - Tallers - Plaça Castella - Ronda Universitat.

Aquelles parelles que no puguin assistir al càsting presencial poden optar a ser una de les parelles triades pujant el seu petó OIKOS a la web. Només han de ser persones majors de 18 anys, gravar el seu propi petó OIKOS que ha de ser una crida al despertar dels sentits, un petó lent i intens i pujar-lo al web.

El petó penjat al web es podrà compartir a Facebook i aquells que aconsegueixin més de 30 vots passaran directament a formar part de la llista de candidats a participar en el curt. Tots els petons que compleixin els requisits seran visualitzats per Daniel Sánchez Arévalo i entre ells elegirà personalment a la parella candidata per aparèixer en el curt al costat de Inma Cuesta i Quim Gutiérrez.