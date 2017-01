L'actriu catalana Laia Costa nominada als Premis Bafta en la categoria Rising Star

L'actriu catalana Laia Costa ha estat nominada als Premis Bafta en la categoria de Rising Star, un guardó que reconeix el treball de les estrelles emergents de cinema i que és votat pel públic, tal com ha anunciat l'Acadèmia de Cinema Britànic.

Costa (Barcelona, 1985) ha estat seleccionada per votació popular i entre els seus treballs l'organització destaca la seva recent pel·lícula 'Victoria' (2015), un pla seqüència de 134 minuts dirigit per Sebastian Schipper, així com les cintes 'Palmeres a la neu' (2015) i 'Tinc ganes de tu'.

Al costat d'ella, apareixen també entre els nominats Tom Holland ( 'Captain America: Civil War', 'Al cor de la mar'), Lucas Hedges ( 'Manchester by the Sea', 'The Grand Budapest Hotel'), Ruth Negga ( 'Loving', 'Warcraft: The Beginning') i Anya Taylor-Joy ( 'The Witch', 'Barry').

Cada any, un jurat d'experts de la indústria del cinema selecciona a cinc intèrprets que hagin demostrat un talent excepcional, dels quals és el públic el que decidirà qui és el guanyador.

El guanyador de l'any passat va ser John Boyega, que es va sumar a una llarga llista en la qual també es troben Jack O'Connell (2015), Will Poulter (2014), Juno Temple (2013), Adam Deacon (2012), Tom Hardy (2011), Kristen Stewart (2010), Noel Clarke (2009), Shia LeBeouf (2008), Eva Green (2007) i James McAvoy (2006).