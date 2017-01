Els Reis Mags demanen solidaritat per als nens "que fugen de les guerres"

Els Reis Mags han demanat als barcelonins que donin calor i acollida a les persones que fugen de les "guerres sense sentit", especialment als nens que es veuen obligats a fugir amb les seves famílies sense, moltes vegades, saber on anar.

Ho ha dit el rei Melchor, en representació de Gaspar i Baltasar, a l'arribar per mar a la capital catalana, on els ha rebut l'alcaldessa, Ada Colau, que els ha lliurat els símbols de l'hospitalitat i benvinguda --el pa i la sal-- i les claus de la ciutat.

"Ells també mereixen poder ser feliços, tenir somnis i poder construir, entre vosaltres i les vostres famílies, les seves noves vides", ha expressat Melchor en relació als refugiats, i ha demanat als més petits que els acullin i que comparteixin la vida amb ells en els seus barris.

Melcior també ha assegurat que han portat els sacs plens d'encerts per als governants de la ciutat: "Encerts per governar, amb humilitat i responsabilitat", i ha insistit que han d'actuar pensant en el que és millor per als barcelonins.

Així mateix, ha alertat de les conseqüències del canvi climàtic, per la qual cosa ha demanat pensar més en el medi ambient, fomentant el reciclatge, la separació de residus i l'ús del transport públic.

Entre els assistents, s'ha comentat que el rei Melchor tenia una lleugera semblança al segon tinent d'alcalde i líder del PSC a Barcelona, Jaume Collboni, mentre que Gaspar recordava el periodista de Rac 1 Jordi Basté, però, no s'ha trobat cap similitud a Baltasar.

El recorregut de la Cavalcada passa pels carrers Marquès d'Argentera, passeig Isabel II, Via Laietana, Fontanella, plaça Catalunya, Pelai, plaça Universitat, Ronda Sant Antoni, carrer Sepúlveda, Paral·lel, avinguda Reina Maria Cristina i carrer Ferrer i Guàrdia.