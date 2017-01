Els fanalets independentistes no van il·luminar la cavalcada de Vic

Al final molt soroll per no res.





La cavalcada de Vic, retransmesa per TV3, va tenir com a protagonistes Ses Majestats els Reis d'Orient i la il·lusió de les nenes i nens que, tot i el fred, no se la van perdre.

Els famosos fanalets independentistes no van poder fer ombra als tradicionals multicolor.

Segons informava TV3 hores abans, les cues a les paradetes de l'ANC eren interminables, ansiosos tots per adquirir un símbol del Procés per mostrar-als Reis Mags i al món sencer.

Segons l'entitat separatista, es van vendre més de 2.000. Què va passar amb ells?





El cas és que no van predominar precisament en la Cavalcada de Vic, per molt que TV3 es va esforçar per trobar-los desesperadament.