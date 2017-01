El bisbe de Vic titlla l'avortament de "genocidi"

El bisbe de Vic (Barcelona), Romà Casanova, ha qualificat l'avortament de "genocidi" i ha criticat que els pares retardin cada vegada més el sagrament del baptisme.

En la seva glossa setmanal, recollida per Europa Press, el bisbe ha destacat el do que suposa tenir un fill i ha carregat contra el "individualisme i hedonisme" de la societat actual, que retarda el seu naixement i redueix el seu nombre.





"La nostra societat plorarà pels fills que no hi són: els que no hem volgut, i encara més els fills que hem matat amb el genocidi de l'avortament", ha afirmat Casanova.





El bisbe també ha recordat els sagraments, necessaris per aprofundir en la relació amb Déu i el primer dels quals és el baptisme, i ha incidit que "els pares i la comunitat cristiana són els responsables d'iniciar els infants en la fe rebuda ".





"La pràctica de posposar el baptisme, perquè siguin els nens els que puguin decidir, no s'adiu amb la naturalesa del sagrament i la responsabilitat dels pares", ha finalitzat el bisbe.