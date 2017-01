L'Athletic s'emporta el primer assalt entre 'Reis de Copes'

El FC Barcelona va sortir derrotat (2-1) de San Mamés aquest dijous en l'anada de vuitens de final de la Copa del Rei tot i jugar els 10 últims minuts contra nou jugadors, davant un Athletic que va colpejar per mitjà d'Aduriz i Williams a la primera meitat i va sobreviure al tram final davant un Barça enredat.

Durant una mica més d'una hora va poder més l'arpa dels bascos, la intensitat i, sobretot, l'ànim de revenja copera. Un clàssic entre els reis de Copa es que s'ha decantat sempre des de 1984 a favor dels culers, i que es va saldar amb una petita renda per als d'Ernesto Valverde de cara a la tornada la setmana que ve.

Al Camp Nou, l'Athletic no podrà comptar amb Raúl García ni Iturraspe, expulsats per segona groga en el tram final d'un duel calent, però el primer envit va ser per als bascos. No sense patir, ni sense suar, els 'lleons' van tombar un Barça a ràfegues, les que llançava un Neymar motivat. Els de Luis Enrique van estrenar l'any amb la versió dubitativa d'aquest curs.

La desgràcia culer va ser més gran en no trobar la màgia d'Iniesta, en qui -després de la seva lesió- es posen les esperances blaugrana de recuperar la seva millor versió. Tampoc va aparèixer Luis Suárez. Ni tan sols un Messi que ell sí va ser qui va tenyir de blaugrana la segona meitat amb el gol visitant, de falta directa davant un despistat Iraizoz. Després del descans va enviar un Barça sense enganxada, acariciant l'empat fins a l'última jugada, però abans va ser un espectador.





L'Athletic va saltar amb l'esperada intensitat i pressió alta que ha complicat la papereta al vigent campió. Tot i això, el Barça va saber amainar el temporal i gaudir d'un parell de bones ocasions, en una bona jugada de Neymar que no va trobar per poc a Messi i al cap de Piqué assistit per l'argentí. No obstant això, en els minuts 25 i 28, l'Athletic va encendre La Catedral.





Amb Iturraspe com a recuperador, i Iniesta i la mala defensa culer com dolents de la pel·lícula, Aduriz primer i Williams, després, van posar el 2-0 al marcador en ple homenatge de la grada a la seva defensa Yeray. Els de Valverde van tractar d'aprofitar el vent a favor per atropellar un Barça tocat fins que es va travar la trobada amb una acció entre Umtiti i Aduriz, que va acabar amb el francès a terra després d'un cop de l'internacional espanyol.

La llarga assistència al gal va tallar el ritme i va tornar al Barça la tranquil·litat necessària per madurar la jugada, amb Neymar com el jugador més endollat. El brasiler va provar Iraizoz i va desencadenar la indignació visitant en demanar un penal de Etxeita que no va concedir Fernández Borbalán a la vora del descans.

Després del pas pels vestidors les pulsacions van baixar i el Barça va buscar gestionar la trobada amb la possessió. L'Athletic va ser quedant-se a poc a poc sense gasolina després de l'esforç més gran en el primer acte encara que el gol culer va arribar de l'astúcia de Messi. El quadre basc va acovardir per guardar el botí, més si és possible amb les dues expulsions.

L'argentí va perdonar en l'últim instant manant la pilota al pal i San Mamés va celebrar com immillorable regal de Reis una victòria parcial per estrenar el 2017 i prendre, encara que petita, avantatge de cara a la tornada a Barcelona.