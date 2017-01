El 2017, un any també convuls

Per fi, dilluns, el país torna a la "normalitat". Els treballadors al seu "primera residència" -els que tenen la sort de comptar amb un lloc de treball-. Els privilegiats tornaran a la rutina diària de la seva feina. El despertador ens avisa que el somni ha arribat al final i cal aixecar-se. Quin mal senti el soroll insistent del despertador, aquell que en més d'una ocasió la gent estamparia contra la paret, per complir amb la responsabilitat laboral. Els polítics seguiran amb les seves declaracions interessades i els partits polítics, molts d'ells, tenen previst celebrar els seus congressos: més del mateix, res de nou sota el sol. en este 2017.





Les últimes enquestes han deixat entreveure que els resultats davant unes noves eleccions van canviant i això té a veure amb el comportament i treball que realitzen a les diferents institucions els polítics votats. El que pensi que té el vot assegurat és un ingenu, un il·lús o el seu ego és més llarg que el riu Duero.





El partit d'Albert Rivera es treu de sobre el poc socialisme que tenia per endinsar-se al liberalisme nu. Això sí, deixant-se en el camí a uns 3.000 militants, als quals ha tirat la direcció per protestar o que s'han donat de baixa pel gir ideològic. Això sol ocórrer en els partits que prediquen democràcia interna i llibertat d'expressió però que a l'hora de la veritat el que apliquen és mà dura amb els que s'atreveixen a dir alguna cosa que no agrada a l'aparell del partit. Són les ànimes càndides que encara creuen en la utopia. Aquests que es creuen la teoria i en els contes de fades.





El PP té congrés amb l'única excepció, de moment, de la permanència o no de Cospedal al capdavant de la Secretaria General del partit. Rajoy seguirà ocupant la presidència, està clar. No obstant això, les intrigues internes per acaparar parcel·les de poder fa temps que van començar.





Els socialistes, que segueixen vivint un tsunami intern i extern, el dia 14 d'aquest mes donaran a conèixer la data del congrés. Unitat?, d'aquest ha de sortir la persona que ha d'agafar les regnes del partit i treure'l del pou "amb bestioles" en què es troba. No serà fàcil i sobretot si hi ha més d'un candidat, que ho haurà sinó arriben a un acord previ les diferents famílies del partit, que elegeixen els mitjans de comunicació com a canal idoni per rentar els draps bruts.





No hem d'oblidar del full de ruta dels independentistes amb el lema "referèndum sí o sí". Però això pot acabar amb unes eleccions en les que pel que sembla Puigdemont no anirà de cap de llista. S'ha curat en salut després dels mals resultats que li donen les enquestes al seu partit. Sap, perquè no és ximple, que el seu soci de govern, ERC a priori té tots els punts per guanyar-les. ¿Tira la tovallola ?, està clar que sí, el que no està previst, de moment, és el cap de llista del partit demòcrata per als comicis. A ningú li agrada donar el pas sabent que no guanyarà.





El panorama polític és dens, complicat i gens clar. De tot això seguirem parlant. Ens queden molts dies abans del mes de setembre.