La independència catalana en una Espanya federal

Espanya és un país de textura federal. Tal qualificatiu no apareix en cap de les seves disposicions constitucionals. Emperò, el cas de la «federació emboçada» espanyola ocupa l'atenció en els fòrums científics d'investigacions i estudis internacionals. En la variada configuració dels Estats federals, on viu un 40% de la població mundial, el principi comú a tot ells és el de fer compatible unitat i diversitat mitjançant el pacte polític. Foedus en llatí al·ludeix precisament a això: pacte.





L'anomenat Estat autonòmic és un succedani en la casuística federal internacional, i el recorregut polític natural hauria d'haver consolidat un sistema plenament articulat per la filosofia federalista. Això no ha estat possible per la intransigència dels nacionalismes centralista i perifèric. La situació actual entre espanyolistes del «ordeno i mano» i catalanistes del «tot o res» és descoratjadora pel seu potencial de frustració i enfrontament.





És possible articular una sortida política entre secessionisme i unitarisme? Es poden conciliar independència i federalisme? Per contraintuitiva que pogués semblar, la resposta és afirmativa considerant els diversos graus que poguessin pactar-se entre una cosa i l'altre. De la mateixa manera que seria un brindis al sol pensar que una nació com Catalunya pugui assolir avui la sobirania funcional dels vells Estats-nació westfalianos, tampoc és plausible convenir que una nació com Espanya pugui asfixiar els desitjos de més autogovern dels seus territoris constituents .





La maldestre confusió entre nació i Estat en la sentència del Tribunal Constitucional de juny del 2010, sobre la reforma de l'Estatut d'Autonomia català del 2006, fa rememorar la visió afrancesada jacobina, per la qual ambdós conceptes relacionals són sinònims i intercanviables. El tribunal va optar per generar teoria política en comptes de cenyir-se a la seva genuïna missió jurisdiccional. Com a resultat de la sentència, es va trencar dramàticament el pacte que havia inspirat l'encaix territorial de la Constitució de 1978, i mitjançant el qual un parlament autonòmic no podria imposar un estatut amb el qual el conjunt de l'Estat (legitimat en les seves funcions arbitrals pel Tribunal Constitucional) estigués en desacord, però pel qual tampoc l'alt tribunal podria fer empassar amb la sanció d'un estatut no aprovat i consentit pels ciutadans d'una comunitat autònoma.





Naturalment que la Generalitat no pot convocar unilateralment un referèndum d'autodeterminació sense contravenir les disposicions constitucionals espanyoles. Si ho fes, seria il·legal. Per solucionar semblant dilema es requereix un acord d'elits entre partits, sindicats, patronal i organitzacions rellevants de la societat civil. El principal requisit per a això és afrontar un diàleg generós i discret en forma semblant al que va succeir després de la mort del dictador Franco. L'eventual compromís hauria de respectar totes les posicions en joc i seria sotmès a referèndum a tot Espanya, inclosa Catalunya. Dels seus resultats extrauria claus interpretatives i legitimitats superadores d'aquest clima de desesperança. Davant la proximitat de l'Epifania, algun lector pensarà que aquesta és una carta als Reis Mags d'Orient. Cal pensar tan sols que és una reflexió amb els millors desitjos per al nou any.