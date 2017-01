Estan a punt de perdre Brad Pitt i Angelina Jolie a dos dels seus fills?

La parella de moda de Hollywood, Brad Pitt i Angelina Jolie, van anunciar l'any passat setembre que es divorciaven. Ara, enmig de la batalla judicial i segons informen els mitjans d'Estats Units, ha sorgit un nou problema que podria costar-los la custòdia de dos dels seus fills.

MÉS INFORMACIÓ La millor campanya publicitària en anys





La raó, unes suposades irregularitats en els processos d'adopció de Maddox, de 15 anys i de Pax, de 13, que podrien fer que els menors tornessin amb les seves famílies biològiques.





Maddox va ser adoptat per Angelina Jolie el 2002 quan estava casada amb Billy Bob. El va conèixer a Cambodja durant el rodatge de la pel·lícula Tomb Raider i pel tràmit contractar a Lauryn Galindo, una advocada especialitzada. Anys més tard, aquesta va ser jutjada als EUA per presumpte frau en adopcions acusada de comprar nens als seus pares per uns 100 dòlars i després oferir-los a parelles adinerades assegurant que eren orfes.





El de Pax és un cas diferent ja que ell va ser abandonat per la seva mare en 2007, a dos dies d'haver nascut. No obstant això, ara assegura estar penedida i, com aviat sortirà de la presó, podria reclamar la custòdia del menor.





Ara, Brad i Angelina hauran confiar que la justícia els deixi mantenir als seus fills.