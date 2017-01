Qui serà el successor de Carles Puigdemont al PDECat?

Les paraules de Carles Puigdemont sobre el seu futur al capdavant de la Generalitat han regirat -més si és possible-el galliner del PDECat.

Si bé és cert que el president del Govern no ha mostrat massa entusiasme pel càrrec -ho ha dit moltes vegades--, el futur pinta negre per al seu partit i, per tant, per al seu lideratge. "No tinc vocació de ser candidat", ha assenyalat aquest dijous.

Amb les paraules d'ahir s'obre al PDECat la carrera per buscar un nou candidat que es posi al capdavant d'un partit que està forçant al límit un procés sobiranista posat en dubte, en un clar pols amb el Govern central i per l'obligació dels seus socis de la CUP.

Les enquestes no són gens favorables per a l'antiga Convergència, cosa que no ignoren, per descomptat. A veure qui és el o la valenta que vulgui agafar el timó d'una formació que s'estamparà en les pròximes eleccions que, segons les males llengües, estan més a prop que lluny.

Mentrestant, el vicepresident del Govern, Oriol Junqueras, no ha volgut entrar a valorar el que s'ha dit per Puigdemont, més enllà de mostrar "tot el respecte del món" per la seva decisió. Tampoc ha volgut revelar si ell seria candidat en unes hipotètiques eleccions. I és que ara està centrat en el referèndum per a "guanyar-lo i aplicar-lo", ha dit.





Tampoc ha volgut avançar res Neus Munté. La consellera de Presidència i portaveu del Govern sona com una de les candidates. "És veritat que el meu nom sona", encara que ha matisat que "això no vol dir res". "Al PDECAT hi ha persones amb una potència i amb una capacitat de lideratge molt gran, eren, són i seran".

I és que abans de res cal saber si l'actual legislatura segueix endavant amb uns pressupostos pendents del que finalment decideixi la CUP al febrer.





Per ara, el PDECat és un partit orfe de candidat, perdent suport entre els lectors i pendent dels pressupostos. Qui donarà el pas?