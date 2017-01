El Rei i Cospedal lloen la tasca de l'Exèrcit i de Guàrdia Civil en la lluita contra el terrorisme

El Rei Felip VI ha animat aquest divendres a les Forces Armades a no "abaixar la guàrdia" ni "escatimar esforços" per garantir la seguretat en els "espais de sobirania" i en la lluita contra el terrorisme, una "xacra que posa en perill la nostra societat, menysprea els nostres valors democràtics i és un enemic de la Humanitat ".





Per la seva banda, la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, ha apostat aquest divendres per una política de Defensa "amb altura de mires" i "duradora en el temps", pel que ha apostat per desenvolupar una llei de sostenibilitat de les forces Armades que estigui "per sobre de posicionaments polítics i ideològics".





Ha estat durant la cerimònia de la Pasqua Militar, la primera en què Cospedal exerceix de ministra de Defensa, i que ha estat presidida per Felip VI i Letícia al Palau Reial.





Els actes de la Pasqua Militar, que va instaurar Carles III en 1782 i tenen lloc cada 6 de gener al saló del tron del Palau Reial, inauguren oficialment l'any castrense i en ells s'estableixen les prioritats de la política militar i els objectius geoestratègics.





Els actes han començat amb l'arribada dels Reis Felip i Letizia al pati d'armes del Palau Reial, on han saludat les autoritats civils i militars. A continuació, s'ha escoltat l'himne d'Espanya i el monarca, abillat amb l'uniforme de capità general de l'Exèrcit de l'Aire, ha passat revista a una companyia de la Guàrdia Reial.





Com a cap suprem de les Forces Armades, el Rei presideix cada any la Pasqua Militar, aquest any per tercera vegada. A diferència de l'any passat, quan l'Executiu estava en funcions, ha assistit també el nou Govern que va prendre possessió al novembre, amb el president al capdavant, Mariano Rajoy; la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal; i el ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido.





També han estat presents els caps de la cúpula militar --que seran rellevats en les pròximes setmanes-, començant pel cap de l'Estat Major de la Defensa (JEMAD), almirall Fernando García Sánchez; seguit pels caps d'Estat Major dels Exèrcits de Terra, de l'Aire i de l'Armada. Així mateix, hi ha assistit el director general de la Guàrdia Civil, José Manuel Holgado.









LLUITA CONTRA L'AMENAÇA GLOBAL

"El terrorisme ataca sense cap escrúpol en qualsevol lloc, i són moltes les nacions les societats pateixen amb freqüència la seva vilesa i acarnissament. És al centre de les preocupacions de seguretat dels espanyols i dels nostres socis i aliats", ha afirmat Felip en el seu discurs davant la cúpula de les Forces Armades en la qual és la seva tercera Pasqua Militar com a monarca.

"Tenim l'obligació de fer el que estigui a les nostres mans per defensar els drets i garanties individuals dels nostres conciutadans, així com de contribuir a l'esforç internacional de lluita contra aquesta amenaça global comú", ha afegit.

El monarca considera que la tasca que desenvolupen tots els "organismes implicats" en la lluita contra el terrorisme així com la seva "permanent coordinació" està donant "bons fruits", pel que els ha felicitat i els ha animat a continuar en aquesta línia, aprofitant la seva "coneixement" i la seva "àmplia experiència que tan bons resultats ha donat en la lluita contra el terrorisme per estar el millor preparats possible".





GUARDIANS I GARANTS DE LA NOSTRA LLIBERTAT





"Les Forces Armades i la Guàrdia Civil són guardians i garants de la nostra llibertat. Considero fonamental que els espanyols comprenguin que la seguretat és essencial per al desenvolupament i prosperitat d'un país lliure i democràtic, que siguin conscients de la Defensa per garantir-la", ha afirmat Cospedal en el seu primer discurs dels actes de la Pasqua Militar.





Al saló del tron del Palau Reial, i en presència dels Reis Felip i Letizia, del president del Govern, Mariano Rajoy, i de la cúpula de les Forces Armades i la Guàrdia Civil, Cospedal ha advertit que "les fronteres entre seguretat interior i exterior s'han difuminat "i que" l'única barrera que existeix avui dia és la que separa els que creiem en la llibertat, la democràcia i els drets humans d'aquells que fan tot el possible per enderrocar ".





"El terrorisme pot canviar de nom, però la seva amenaça roman inalterada. Per això, cap nació pot assumir per si sola la seva seguretat i la defensa dels seus interessos, sinó que aquestes han de forjar-se, en l'àmbit exterior, a través de la seva permanència a organitzacions supranacionals ", ha assenyalat.





MODERNITZACIÓ I OPERATIVITAT

El Rei ha reconegut el treball realitzat sobretot en els últims anys de crisi: "Tot i les dificultats, que conec bé, i gràcies a l'esforç, professionalitat, imaginació i abnegació de tots, s'han aconseguit mantenir les capacitats militars necessàries per al compliment de les missions assignades, capacitats que són una eina útil i irrenunciable per a l'Estat, ja que protegeixen els interessos nacionals i contribueixen a la seguretat d'Espanya ".

El monarca ha destacat la necessitat de "seguir apostant pel procés de modernització" que permeti mantenir la "operativitat per anar sempre per davant". "No podem deixar-nos ultrapassar pels nous escenaris i els desafiaments actuals, cada vegada més canviants i imprevisibles".

A més, ha animat a continuar amb la participació de les Forces Armades en les maniobres i exercicis combinats en l'àmbit internacional, en missions de la UE, l'OTAN i les Nacions Unides així com el "suport a països en situació d'inestabilitat". "Projecció, esforç i confiança que han d'estar basades en una eficaç disponibilitat i capacitat de reacció de les nostres Forces Armades per respondre amb promptitud davant qualsevol amenaça", ha comentat.

"I encara que la naturalesa dels conflictes i els diferents escenaris han anat canviant amb els anys, les mateixes virtuts que tradicionalment heu practicat han de perdurar en la institució militar. La vostra integritat, la fidel lliurament al compliment de les vostres obligacions i la vocació de servei a els altres són un veritable exemple per a la societat ", ha afegit.