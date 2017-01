Kate Hudson i la seva connexió amb el més enllà

L'actriu Kate Hudson a més de triomfar a Hollywood té una "curiosa" faceta: veu morts. Però no, no en les pel·lícules com el Cole Sear, el nen protagonista de 'El Sisè Sentit', sinó en la seva vida real.





Hudson així ho va confessar en un programa de la televisió del Regne Unit, al qual va acudir amb la seva mare, la també actriu Goldie Hawn, de 70 anys. Ella, segons ha assegurat, també els veu. "Tant la mare com jo podem veure morts. Bé, en realitat no és veure en el sentit literal de la paraula, sinó sentir als esperits".





"És una energia especial, crec en l'energia i que en el nostre cervells poden fer que percebem aquesta energia de forma visual", va dir en el mateix programa.





L'actriu no té cap problema en viure amb aquest do que la connecta amb el més enllà tot i que sí va explicar que un dia es va espantar molt al veure una dona sense rostre.