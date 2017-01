Aquest dissabte comencen les que seran les últimes rebaixes a Catalunya

No s'espantin. Les rebaixes no van a acabar, ni molt menys. Però les rebaixes d'hivern que arrenquen aquest dissabte a Catalunya seran les últimes en la seva forma tradicional.





I és que els períodes de descomptes es liberalitzen, segons preveu el projecte de nova Llei de Comerç catalana , ja aprovat pel Govern i que en breu iniciarà el seu tràmit parlamentari.

La nova normativa trasllada als comerciants la competència per escollir el període en què fer rebaixes, si bé la Generalitat recomana dos períodes, a l'hivern i estiu --sense determinar dates específicas--.

El petit comerç havia lluitat anys enrere per mantenir el 7 de gener i l'1 de juliol com els dies oficials d'inici de rebaixes d'hivern i estiu, respectivament, si bé la suspensió de la llei catalana per part del Tribunal Constitucional (TC) després el recurs interposat pel govern espanyol va crear un buit legal que va fer que molts establiments s'emparessin en la llei estatal.





AVANÇOS DE LES GRANS MARQUES

En els últims anys, especialment a l'hivern, l'inici de les rebaixes havia quedat a Catalunya una mica entelat, doncs grans marques, com Mango i H & M, s'avançaven al 7 de gener amb promocions durant la campanya de Nadal.

Això va fer que el petit comerç català, que ha hagut de recuperar-se de la crisi i competir contra l'auge del comerç electrònic, també optés per oferir promocions als seus clients per fidelitzar-los.

L'inici de rebaixes es veurà beneficiat per caure en dissabte i pel descens de les temperatures, el que impulsarà les vendes de moda, un dels sectors estrella per excel·lència d'aquesta campanya, seguit de l'equipament de la llar, l'electrònica i la perfumeria.

L'any passat, les vendes en rebaixes del petit comerç a Catalunya van créixer al voltant d'un 3%, fins als 850 milions d'euros, amb una despesa mitjana per persona d'uns 90 euros.