Incendi d'alta muntanya a Naut Aran, a la Val d'Aran

Els Bombers de la Generalitat treballen des de la tarda de dijous en un incendi que afecta pastures d'alta muntanya que pertanyen al municipi de Naut Aran (Lleida), a la Val d'Aran.





Diverses dotacions de Bombers treballen sobre el terreny bàsicament amb eines manuals causa de la dificultar d'accés ia l'orografia, encara que no el foc no representa cap perill per a les poblacions properes ni ha hagut de fer-se cap desallotjament preventiu.





Aquests incendis de pastures són habituals en zones d'alta muntanya i s'aprofiten per fer una bona gestió del territori, ja que eliminen la continuïtat de la vegetació; aquest any, amb la sequera acumulada al Pirineu, poden ser més abundants.