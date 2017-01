Albiol carrega contra el "fanatisme" independentista perquè "crea fastigueig general"

Després de la celebració de la Pasqua Militar a Barcelona aquest divendres, el líder del PP de Catalunya, Xavier García-Albiol, ha volgut assenyalar el "fanatisme ideològic" d'entitats independentistes com l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), que tenen com a objectiu "polititzar absolutament tot. Una actitud que genera "fastigueig generalitzat".

Albiol ha destacat que la presència de fanalets per independència en la cavalcada de Reis a Vic (Barcelona) va ser "testimonial" - tal com va recollir Catalunyapress aquest dijous -, cosa que per al líder popular mostra que "els pares i els nens tenen més sentit comú "que aquells que es mouen en el" fanatisme ideològic ".

Aquesta intenció de polititzar "absolutament tot" porta a generar "un fastigueig general per part de la població no independentista i alguns independentistes també, per sort", ha reblat.





RESPOSTA DINS EL MARC LEGAL





Albiol espera que al final no sigui necessari arribar a la situació que el Govern central hagi de procedir a suspendre l'autonomia de Catalunya per impedir la celebració d'un referèndum independentista.





Una tasca per a la qual el Govern compta amb el suport dels principals partits constitucionalistes i en la qual prendrà les mesures necessàries dins del marc legal.





"Si al final, el govern de Catalunya i les entitats independentistes amb actituds fanàtiques com vam poder veure aquest dijous decideixen anar cap endavant, l'única resposta serà dins el marc legal, com no pot ser d'altra manera, i consensuada des del punt de vista polític pels principals partits constitucionalistes ".