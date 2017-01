El Papa convida a deixar enrere "les llums encegadores" dels diners i de l'èxit

El Papa ha convidat a deixar enrere les "llums ceguecedoras" dels diners i l'èxit i seguir l'estel lluminós "de Jesús, durant l'àngelus." Les llums enceguecedoras com dels diners i l'èxit prometen tot i de seguida: són seductores, però amb la seva força enceguecen i fan passar dels somnis de glòria a la foscor més densa ", ha assenyalat el pontífex.





Francisco ha proposat davant 35.000 fidels que s'han congregat a la plaça de Sant Pere - segons dades de la gendarmeria Vaticana- a acollir d'entre tantes estrelles fugaces del món "l'estel lluminós de Jesús".





L'Església catòlica celebra l a Solemnitat de l'Epifania del Senyor i el Papa ha assenyalat que Jesús "resplendeix com a llum per tots els pobles". Així ha assenyalat que "hi ha diverses estrelles, llums que brillen i orienten" i que, per tant, depèn de nosaltres "triar a quina d'elles seguir". "Hi ha llums intermitents, que van i vénen, com les petites satisfaccions de la vida: tot i ser bones, no són suficients, perquè duren poc i no deixen la pau que busquem ", ha manifestat.





El Papa ha comentat que els Reis Mags conviden a seguir "un estel estable i gentil, que no s'apaga, perquè ens és d'aquest món: ve del cel i resplendeix en el cor". I ha afegit: "Aquesta llum veritable és la llum del Senyor, o millor dit, és el Senyor. Ell és la nostra llum: una llum que no encegats, però acompanya i dóna una alegria única".





Per això, ha explicat que qui ha trobat Jesús "ha experimentat el miracle de la llum que trenca les tenebra i coneix aquesta llum que il·lumina i resplendeix". I finalment ha subratllat: "Voldria, amb molt de respecte, convidar a no tenir por d'aquesta llum ia obrir-se al Senyor. Sobretot voldria dir a qui ha perdut la força de buscar, a qui, afanyat per la foscor de la vida, ha apagat el desig: 'Ànim, la llum de Jesús sap vèncer les tenebres més fosques'.