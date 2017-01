UGT denuncia "tràfic d'influències" en l'acord de l'Hospital Bellvitge amb Medtronic

L'Hospital de Bellvitge ha arribat a un acord amb Medtronic per equipar la nova UCI del centre. Encara que UGT està en peu de guerra en contra del conveni causa que considera que es pot estar incorrent en un delicte de tràfic d'influències i en un altre d'incompatibilitat laboral, segons han manifestat a Redacción Médica fonts de l'organització, que, a més, qüestiona l'ètica empresarial de Medtronic.

La exsubdirectora gerent de l'hospital fins a abril de 2015, Berta Ortiga, ostenta un alt càrrec a Medtronic a Espanya. És el nexe principal entre les dues institucions i una part fonamental per a la signatura del conveni per a l'equipament de la nova UCI del centre per part del seu actual empresa.





Des d'UGT assenyalen que el Bellvitge pertany a una "empresa pública" i que com a tal ha de "seguir la llei de contractacions públiques", cosa que no s'ha seguit en el cas de la firma per l'equipació de l'UCI a causa de que cap una altra empresa ha tingut opció a participar en el procés causa d'una tècnica que no ha agradat gens a la UGT.

"Evidentment, el que ha fet Medtronic és utilitzar a una persona que havia estat subgerent de l'hospital fins a l'abril de 2015 i aquesta persona, per la Llei d'incompatibilitats, no pot participar en projectes privats que tinguin contacte directe amb el seu antic treball a Bellvitge" , assegura a Redacción Médica el secretari d'organització de la de la secció sindical d'UGT a l'hospital, Enric Juvé. Aquesta incompatibilitat que esmenta és de dos anys, és a dir, fins a abril de 2017. No obstant això, el conveni va ser subscrit el 29 d'octubre del 2015.





En el marc d'aquesta pràctica empresarial "èticament qüestionable" -com la qualifica el sindicalista- es produeix el fet que no ha sortit a concurs públic el contracte per equipar la nova UCI atès que per a això s'ha utilitzat una tècnica jurídica denominada, segons explica Juvé, contracte de comodat. La mateixa consisteix que Medtronic cedirà els equips a l'hospital, és a dir, no hi ha una compra de material com a tal, per la qual cosa s'ha pogut sortejar el 'incòmode' procés de treure el tema a concurs públic. Amb això s'ha aconseguit que cap altra empresa hagi pogut presentar ofertes.

UGT no té clar els imports que haurà d'abonar l'hospital a Medtronic en concepte dels consumibles dels equips, donat que, en general, aquest tipus de recanvis els fabrica la mateixa marca que produeix l'equipament. És a dir, no es paga res pels equips en si, però es paga pel seu manteniment -segons manté UGT-, que poden arribar a ser més costós en el llarg termini.

Per això, des de l'organització sindical es considera que Medtronic pot haver comès un delicte de tràfic d'influències pel fet que es qüestiona la relació entre Ortiga -extrabajadora del Bellvitge- i el fet que el conveni no hagi sortit a concurs públic i Medtronic - actual empresa de Ortiga- no hagi hagut de competir amb ningú.

UGT denuncia que l'actitud empresarial de Medtronic és èticament reprotxable pel fet que s'han aprofitat d'una situació sobre la base del coneixement intern per part d'un dels seus treballadors de la contrapart -en aquest cas un hospital que pertany a una empresa pública- per a la signatura d'un acord. Des d'UGT assenyalen que tenen en ment iniciar accions judicials, encara que per això primer han de demanar dades més concretes de l'acord.