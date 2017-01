62 pacients de les urgències de la Vall d'Hebron han passat el dia de reis esperant llit

Catalunyapress.- L'Hospital Vall d'Hebron segueix amb les urgències saturades, ni els Reis Mags han donat treva a aquest centre sanitari, que porta més de quatre mesos amb problemes de llits per a l'hospitalització de pacients.

Aquest divendres hi ha 62 pacients pendents d'hospitalització. Els més antics esperen des del dia tres. Així mateix, els treballadors denuncien l'estat del centre amb lliteres als passadissos per "acomodar" als malalts. Però la vigília de festiu no va ser millor. El dia cinc de gener els pacients a l'espera de llit eren 82 i el més antic esperava des del primer dia de l'any.













El sindicat Metges de Catalunya acusa Comín de la situació "que s'està convertint en crònica, i que està empitjorant a causa de la grip". Així mateix, des del sindicat avisen que la solució d'aquest problema és molt fàcil: llits.