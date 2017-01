Federico García Lorca serà el protagonista dels teatres de Barcelona aquest 2017

Les sales teatrals barcelonines acolliran en 2017 una selecció de textos clàssics i contemporanis, amb gran protagonisme de Federico García Lorca --al 80 aniversari de la seva mort--, a més de peces de Wajdi Mouawad, Henrik Ibsen, Anton Chéjov i Thomas Bernhard, entre d'altres.





Al TNC, els espectadors podran veure propostes com 'La senyora Florentina i el seu amor Homer', de Mercè Rodoreda, amb direcció de Sergi Belbel i interpretació de Mercè Sampietro i Toni Sevilla, així com la protagonitzada per Lluís Homar, Joel Joan i Carme Elias 'Ricard III', de William Shakespeare i direcció de Xavier Albertí.





Aquesta sala acollirà 'Letter to a man', amb direcció de Robert Wilson al costat del ballarí Mikhaïl Baryshnikov; i el seguirà 'L'Aplec del remei', de Josep Anselm Clavé i direcció de Wanda Pitrowska amb la soprano Maria Hinojosa.





El Teatre Lliure de Montjuïc enfilarà gener amb 'Les noces de Fígaro', de Caron de Beaumarchais amb reposició de Homar; 'Give me a reason to live', amb creació i direcció de la coreògrafa Claire Cunningham; el drama 'L'Ànec salvatge', de Henrik Ibsen, amb adaptació de Marc Artigau, Cristina Genebat i Julio Manrique; la història de capitalisme 'Masacre', d'Alberto San Juan, i la claustrofòbica 'Ivànov', d'Anton Txékhov, amb direcció d'Àlex Rigola i interpretació d'Àgata Roca i Pep Cruz.





En la seva seu de Gràcia, el Teatre Lliure desplegarà la revisita del feixisme de Thomas Bernhard amb direcció de Krystian Lupa, amb l'obra 'Davant la jubilació', que tindrà Pep Cruz, Mercè Arànega i Marta Angelat; celebra el 200 aniversari del naixement de la novellista Charlotte Brontë amb 'Jane Eyre: una autobiografía', amb adaptació d'Anna Maria Ricart i direcció de Carme Portaceli, i reposarà 'Hamlet', de Shakespeare, amb versió i direcció de Pau Carrió.





REPOSICIONS D'ÈXIT





El Teatre Romea proposarà la reposició de 'Sócrates, juicio y muerte de un ciudadano', d'Alberto Iglesias i Mario Gas; commemorarà l'aniversari de la mort de Lorca amb 'Federico García', amb direcció de Pep Tosar; i també evocarà el 25 aniversari de T de Teatre, amb 'E.V.A.'.





El Teatre Goya mantindrà fins a febrer 'Art', de Yasmina Reza, amb Pere Arquillué; passarà a la comèdia distòpica amb 'La autora de las Meninas', amb Carmen Machi i Mireia Aixalà, i reposarà 'El preu', d'Arthur Miller, amb direcció de Sílvia Munt.





Prendran La Villarroel 'La Treva', de Donald Margulies i direcció de Julio Manrique, amb Clara Segura; el dolor maternal de 'La mare', de Florian Zeller i direcció d'Andrés Lima, amb Emma Vilarasau; la feminista 'Broken heart story', de Saara Turunen, i la familiar 'Els tres aniversaris', de Rebekka Kricheldorf, amb direcció de Jordi Prat.





I el teatre Condal aposta pel musical familiar 'Geronimo Stilton', per seguir amb 'Homes! La comèdia musical', de Sergi Belbel i Carol López.





En la Biblioteca de Catalunya, La Perla 29 començarà amb 'L'Hostalera', de Carlo Goldoni, amb versió i direcció de Pau Carrió; seguirà amb la culminació de la tetralogia de Wajdi Mouawad 'La sang de les promeses' amb la programació de 'Boscos' sota la direcció d'Oriol Broggi; i acabarà amb 'Bodas de sangre', de Lorca, amb direcció de Broggi i interpretació de Clara Segura, Nora Navas, Pau Roca i Montse Vellvehí.





La sala Beckett tindrà l'adaptació contemporània 'Odisseus', de Quimet Pla; el projecte d'Obskené 'De carenes al cel'; la migratòria 'El rey del Gurugú'; i 'Dybbuk', de Sixto Paz.





El Teatre Akadèmia oferirà el drama 'No exit', de Jean-Paul Sartre, amb direcció de Loredana Volpe, i la tragèdia 'Yerma', de García Lorca, amb direcció de Marc Chornet.





El Grup Balañá estrenarà 'Dirty dancing' i 'Brincabros' al Tívoli i 'Vinyes privades' al Borràs; reposarà 'Els homes són de mart i les dones de Venus' en el Club Capitol, i 'Carmina Burana' --de la Fura dels Baus-- al Tívoli, on també tindrà al Ballet Nacional de Cuba.





El Teatre del Raval programarà 'Orgasmos', de Dan Israely, amb Roger Pera, que deixarà pas a l'adaptació 'El miracle d'Anne Sullivan', de Tamar Aguilar; i el Teatre Victòria escenificarà 'Scaramouche', de Dagoll Dagom.





La Sala Muntaner proposarà 'Camarades', de José Luis Martín; 'L'Electe', de Ramon Madaula, i 'Dansa de mort', d'August Strindberg; el Maldà tindrà 'Déu és bellesa', de Parking Shakespeare, i 'Vremya Musei', de Voltäla; La Seca Espai Brossa acollirà 'Amor de don Perimplín con Belisa en su Jardín', de Lorca, i 'Oques cretines', de Karl Valentin, i el Teatre Gaudí suggerirà 'Te lo contaré en un viaje', de Carlos Garrido, i 'Amics íntims', d'Ever Blanchet.