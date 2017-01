Els xinesos són els estrangers que més habitatges compren a Barcelona

El mercat immobiliari a Barcelona està pels núvols. Segons les últimes xifres oficials el lloguer costa, de mitjana, 774 euros, xifra que suposa un increment del 8% en sis mesos. Per la seva banda, la compra, segons l'Informe Tinsa d'aquest divendres, ha pujat un 11% en un any.





El motiu, segons els experts, és l'increment de la compra estrangera, terreny en el qual els xinesos guanyen. De les 1.805 compravendes que van realitzar els estrangers a la demarcació de Barcelona el 2015, 449 eren xineses.





De fet, la demanda exterior a Barcelona i els seus voltants està en auge ja que entre el 2013 i el 2015 va pujar un 41% i en els primers mesos del 2016, ho va fer un altre 22%. Segons les xifres presentades per l'observatori d'habitatge de vacances shario.org, la compra estrangera suposa el 15% del total del mercat immobiliari.





Després dels inversors xinesos, que van superar els francesos -en segon lloc-, hi ha els italians i els britànics mentre que la demanda russa va baixar un 29%, segons aquest mateix observatori. José Luis Suárez, professor a IESE Business School ha explicat a El País que l'escalada dels xinesos es deu al fet que tenen la seva pròpia dinàmica: abans invertien fora de la Xina només les grans fortunes i ara també ho fa la classe mitjana.





IMMOBILIÀRIES ESPECIALITZADES EN CLIENTS XINESOS





De fet, a la zona del Passeig de Sant Joan hi ha dues immobiliàries especialitzades en clients xinesos que volen invertir a Barcelona. Una, Jilong, té el seu pàgina web gairebé tota en xinès i ofereix pisos de lloguer i per compra. L'altra, Nar International Business rep als seus potencials venedors amb eslògans com "la Xina en bones mans" o "axinar-se".





La majoria dels inversors segons ha explicat un treballador al mateix diari vénen amb la intenció d'invertir a llarg termini ja que el Govern espanyol, des de 2013, concedeix permís de residència als estrangers que inverteixen en un o més habitatges per un valor mínim de 500.000 euros.