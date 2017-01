Salvem les Ambulàncies denuncia la manca de mantes en atenció primària i hospitals

Encara que sembli mentida, en ple segle XXI, en l'Atenció Primària i Hospitalària de Catalunya hi ha escassetat de mantes. Sí, han llegit bé.

Ara que les temperatures han caigut en picat, una cosa tan bàsica per a mantenir-se calent és un bé escàs en els centres sanitaris de Catalunya.

Des de Salvem els Ambulàncies es pregunten: "¿Com es menja aquesta situació? Hi ha algú que cregui que és una situació que en ple segle XXI i en una societat com la nostra, sigui de rebut? ".

Per això, reclamen que es busqui una ràpida solució per a aquesta situació i "eviti situacions molt poc agradables tant per a pacients com per a professionals".

De la mateixa manera, esperen que hi hagi "reflexió, empatia i voluntat per no deixar devaluar la nostra sanitat", que en els últims temps mostra símptomes greus de col·lapse --mirin si no com estan les Urgències-- i mala gestió.