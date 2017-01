Fiscalia demana nou anys de presó per a un sergent de la guàrdia civil que col·laborava amb narcotraficants

La Fiscalia ha demanat nou anys de presó per a un sergent de la Guàrdia Civil per la seva presumpta col·laboració amb una suposada banda de narcotraficants en una operació a l'abril de 2001 per fer-se amb una partida important d'èxtasi (MDMA).

En el seu escrit d'acusació, previ al judici previst per a aquest dimarts i dimecres a l'Audiència de Barcelona, la Fiscalia considera que el guàrdia civil Roberto de P. va estar en tot moment "al tant dels esdeveniments i informat amb detall" de l'operació .

Aquest agent i els suposats traficants Javier S., Daniel R. i Pedro L. --els tres amb antecedents per diferents delictes-- van saber que el 30 d'abril es transportaria una important quantitat de droga des de França al polígon Can Roca de Martorelles (Barcelona) i que el portador aparcaria la furgoneta a les 14 hores en un carrer apartada.

La furgoneta la conduïa un traficant britànic i, segons la Fiscalia, no s'ha pogut saber si tenia l'encàrrec de passar la droga als acusats o si va ser víctima d'un engany sobre la identitat dels destinataris.

Sigui com sigui, el ciutadà britànic --al qual l'Audiència de Barcelona després va condemnar a quatre anys de presó per la possessió d'aquesta droga-- va descarregar diverses bosses amb unes mil pastilles d'èxtasi i Javier S., Daniel R. i Pedro L . les van carregar al seu cotxe.

EL PLA

No obstant això, Daniel R., sense que el britànic ho veiés, suposadament va amagar dues bosses d'èxtasi sota el seient del conductor de la furgoneta per tal de que després la Guàrdia Civil el va sorprendre amb la droga.

El sergent Roberto de P. estava al corrent de tots aquests esdeveniments: no només va prendre part de la organizacón del pla sinó que va veure directament la trobada dels altres acusats amb el traficant britànic i la descàrrega de la furgoneta, sempre segons la versió de Fiscalia .

A continuació, el sergent va organitzar la intervenció policial ordenant muntar un dispositiu de vigilància del lloc de la Guàrdia Civil de Mollet del Vallès (Barcelona), on era cap d'equip de la Policia Judicial.

Mitja hora més tard, cap a les 14.30 hores, dos agents de la Guàrdia Civil van identificar a la furgoneta al traficant britànic i el van detenir després de trobar-les dues bosses de plàstic amb èxtasi que els acusats li havien amagat sota el seient.

Després de dies després, dos agents van confiscar quatre borses que formaven part de les més de 70 que els acusats havien descarregat de la furgoneta del britànic; segons la Fiscalia, Roberto de P. havia demanat a la resta d'acusats que es desprenguessin d'elles per incautarlas i donar "més brillantor" a l'operació policial.

La resta de la droga mai va ser confiscada i els acusats suposadament la van vendre; tindria un valor conjunt de 40.000 euros i en la venda al detall arribaria almenys el doble d'aquest valor.

La Fiscalia demana de cara al judici nou anys de presó per al guàrdia civil per un delicte contra la salut pública i una inhabilitació de 15 anys; també reclama set anys de presó pel mateix delicte per a Javier S. i un any per a Juan Pedro L.

EL TRAFICANT PENEDIT

El cas va ser revelat després que al setembre de 2008 l'acusat Juan Pedro L. demanés comparèixer davant del jutge: confessar el que ha passat i va donar informació completa donant "dades essencials" sobre la qual després es va basar la investigació.

Dos dels acusats --Javier S. i Daniel R .-- ja havien estat condemnats a set anys de presó pel robatori d'un contenidor amb centenars de quilos de cocaïna al Port de Barcelona el 2005; Roberto de P. va ser absolt en aquesta causa al costat de sis guàrdies civils.

Malgrat haver col·laborat anteriorment amb la banda en diverses operacions, el penedit Juan Pedro L. no va participar en el gran cop del contenidor del Port; en aquests moments era a la presó complint una pena per l'assassinat de dos vigilants d'un furgó de Prosseguir a Terrassa (Barcelona).

Roberto de P. també va ser absolt juntament amb altres dos guàrdies civils en una altra causa en què estaven acusats d'haver col·laborat en l'engany a un proveïdor de droga colombià, després d'un judici en el qual el tribunal va veure "llacunes i inconcrecions" en la declaració testifical com penedit de Juan Pedro L.