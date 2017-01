Bombers treballen en l'extinció d'un incendi en una indústria de plàstics a Barcelona

Bombers de la Generalitat treballen per apagar un incendi en una indústria de plàstics a Palma de Cervelló (Barcelona) després de rebre l'avís a les 9.59 hores del matí d'aquest dissabte.





L'incendi, encara d'origen desconegut, s'hauria produït a la planta central d'una nau de tres pisos, segons han informat fonts dels Bombers de la Generalitat.





Fins al lloc s'han traslladat 14 dotacions d'efectius. El sostre de la fàbrica s'ha ensorrat.





El foc estaria confinat a la planta central però encara no es dóna per controlat pel que catorze dotacions s'han desplaçat fins allà i treballen per apagar-lo.