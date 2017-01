L'FBI no descarta la motivació terrorista en el tiroteig de l'aeroport de Fort Lauderdale a Florida

El portaveu del FBI George Piro ha informat aquest divendres a la nit que les autoritats nord-americans no descarten que darrere del tiroteig registrat a l'aeroport Fort Lauderdale-Hollywood, al sud de Florida, hi hagi una motivació terrorista.

En roda de premsa, Piro ha assenyalat que l'autor, identificat com Esteban Santiago, va utilitzar una pistola semiautomàtica. Santiago ha estat posat sota custòdia federal i es preveu que la seva primera audiència, després d'imputar-li els càrrecs pertinents, sigui dilluns que ve.

El portaveu ha indicat que l'FBI ja coneixia al presumpte autor del tiroteig, després que aquest es personés en una de les seves oficines a Anchorage, Alaska, el mes de novembre passat.

Poc abans, la cadena estatunidenca CBS havia assenyalat que Santiago s'havia presentat en la mateixa seu de l'FBI, on va assegurar que havia estat obligat a lluitar per Estat Islàmic. Durant la seva estada allà, va assegurar que la seva ment estava sent controlada per la CIA per veure vídeos del grup terrorista, després de la qual cosa va ser enviat a un hospital psiquiàtric a sollicitud de la Policia.

Piro ha confirmat que ha estat traslladat a un centre per sotmetre's a una avaluació mental, després del seu "comportament erràtic", si bé ha indicat que ell mateix ha assegurat que no tenia intenció de danyar a ningú.

"No hem descartat el terrorisme", ha assenyalat el portaveu de l'FBI. "I seguirem cadascuna de les hipòtesis per determinar quin és el motiu que està darrere d'aquest atac. Qualsevol associació, connexió, comunicació, tot el que un es pugui imaginar, us garanteixo que estem buscant tot", ha afegit.

MÉS FERITS DEL QUE S'ESPERAVA

El departament del 'xèrif' del comtat de Broward, Scott Israel, ha confirmat que el tiroteig es va saldar amb la mort de cinc persones, si bé ha revisat a l'alça el balanç de ferits.

"Cinc morts. Vuit ferits inicialment. Altres 37 ferits després de l'incident", ha assenyalat a través del seu compte oficial de Twitter, sense oferir detalls sobre si 37 el número definitiu de persones que han quedat ferides a l'incident o si aquests se sumen als vuit inicials, el que elevaria la xifra a 45.

Les autoritats han identificat al presumpte tirador com Esteban Santiago, de 26 anys i natural de Nova Jersey. La Guàrdia Nacional d'Alaska, on resideix, ha assegurat que ha estat desplegat a l'Iraq com a membre de la Guàrdia Nacional de Puerto Rico entre abril del 2010 i febrer de 2011, com a enginyer de combat.

Ha estat apartat del cos l'agost de 2016, per una tasca "insatisfactòria", segons informa NBC News. Fonts esmentades per aquesta cadena han assegurat que el Comandament d'Investigacions Criminals de les Forces Armades vigilava a Santiago per raons psicològiques.

El seu germà, Byron Santiago, que resideix amb la mare de tots dos a Puerto Rico, l'ha definit com una persona que es baralla amb tot el món. "A vegades és bo i a vegades, rar", ha assenyalat, en declaracions a la cadena NBC. El germà del presumpte autor del tiroteig ha assenyalat que a Alaska tenia una dona --i un nen-- amb qui discutia sovint. "Et puc dir que es barallava molt amb tot el món", ha afegit.

També ha confirmat que la seva família ha estat notificada fa poc des d'Alaska que el seu germà estava rebent "assessoria psicològica" a Anchorage.

Un dels seus oncles, Hernan Rivera, de Nova Jersey, ha indicat a la mateixa cadena que "ha començat a no sentir-se molt bé" a la seva tornada de l'Iraq. La seva dona, la tia de Santiago, María Luisa Ruiz, ha assegurat que es va posar "una mica malalt" al voltant de desembre i va començar "a escoltar coses", pel que es va posar en tractament.