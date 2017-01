Apple baixa el sou a Tim Cook i la resta de directius per no aconseguir els objectius de vendes

El conseller delegat d'Apple, Tim Cook, i altres alts directius de la companyia de Cupertino rebran el 2016 un salari menor a l'obtingut en 2015, ja que la companyia no ha aconseguit superar el nivell de vendes, ni el benefici operatiu, aconseguit l'any anterior.





En un comunicat enviat a la Comissió de Valors dels EUA (SEC), Apple ha indicat obtenir una facturació de 215.600 milions de dòlars (204.417.000 d'euros) el 2016, un 7,7% menys que el 2015, i que ha reduït el seu benefici operatiu un 15,7% respecte a l'any anterior, fins a 60.000 milions de dòlars (56.882.000 d'euros).





D'aquesta manera, la signatura precisa en el document que, "sota el seu programa d'incentius", aquestes dues mesures s'utilitzen per avaluar el rendiment de l'executiva i que aquesta no va aconseguir els seus objectius el 2016, en situar-se tots dos valors per sota del nivell obtingut un any abans.





Així, la retribució de Cook en 2016 serà de 8,75 milions de dòlars (8,3 milions d'euros), enfront dels 10.180.000 de dòlars (9.650.000 d'euros) rebuts un any abans, el que representa un retrocés del 14%.





En proporció amb la resta d'executius, Cook presenta el descens més important en el seu salari anual, ja que la resta de directors executius d'Apple rebrà un pagament en accions per valor de 20 milions de dòlars que dilueix l'impacte negatiu de no haver aconseguit el ' plus 'per objectius.