Per Ciutadans, Puigdemont és presoner "d'un partit antisistema"

El portaveu de Ciutadans al Parlament, Carles Carrizosa, ha criticat al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, per no tenir un projecte polític i de ser presoner "d'un partit antisistema", en una al·lusió indirecta a la CUP, i ha afegit que, per aquest motiu, el president de la Generalitat té molt poc marge de maniobra.

En declaracions als periodistes aquest dissabte a Barcelona, Carrizosa ha reconegut que la seva formació entén les declaracions de Puigdemont, en què va afirmar que a finals de 2017 no seria president, i que la seva decisió es deu a la "inestabilitat permanent" del seu govern , que ha exemplificat en les dificultats per aprovar els Pressupostos del present curs.

Preguntat sobre si des de la seva formació contemplen unes eleccions anticipades a Catalunya, ha rebutjat que "els catalans es passin la vida votant".





Així, reclamat que els responsables públics es limitin a governar i elaborin uns pressupostos que responguin, segons ell, a les necessitats dels ciutadans de Catalunya i no a convocar un referèndum sobre la independència.









Sobre el possible successor de Puigdemont al PDeCAT, Carrizosa ha manifestat que la formació hereva de CDC no té "un projecte alternatiu a provocar la divisió ia convocar un altre 9N", i ha vaticinat que el successor de Puigdemont ha de proposar alguna cosa diferent al que han defensat l'expresident de la Generalitat, Artur Mas, i el mateix Puigdemont.





També ha defensat la postura de l'Exèrcit en una societat democràtica i ha encoratjat a la població a defensar els militars perquè "es juguen la vida per defensar els valors de la democràcia i la llibertat", en relació amb les declaracions d'aquest divendres de la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, en què va assegurar que l'Exèrcit és un garant de la Constitució.