Mor als 92 anys l'expresident Mário Soares, figura clau de la transició portuguesa

Mário Soares, històric dirigent socialista portuguès i figura clau de la transició cap a la democràcia a Portugal, ha mort aquest dissabte als 92 anys a l'Hospital Creu Roja de Lisboa.

Soares estava ingressat des el 13 de desembre per una indisposició i el seu estat de salut era greu però estable.





Després de deu dies en vigilància intensiva va passar a una habitació de planta, però el 24 de desembre va sofrir un agreujament i va ser portat de nou a vigilància intensiva, on va romandre fins a aquest dissabte, quan finalment ha mort.





El Primer Ministre de Portugal, António Costa –que es troba en l'Índia de visita oficial-- ha decretat tres dies de dol nacional.

Va ser fundador del Partit Socialista portuguès i la seva figura va ser clau en el pas de la dictadura de Salazar cap a la democràcia a Portugal.





Soares va ser president del Govern lusità entre els anys 1986 i 1996 --va ser reelegit el 1991 amb un 70% dels vots-, a més de primer ministre en dues èpoques diferents. També va ser eurodiputat entre 1999 i 2004.





DETENCIONS, DEPORTACIÓ I EXILI





Soares, autoproclamat "socialista, republicà i laic", sempre va defensar aquestes idees des dels seus temps d'estudiant d'Història i Dret a la Universitat de Lletres de Lisboa, en els quals va iniciar la seva activitat política contra la dictadura de Salazar, que li va costar 13 detencions de la Policia política i una deportació a São Tomé el 1968 i després, el 1971, el seu exili a París, on va fundar el 1973 el Partit Socialista Portuguès.





Va tornar a Portugal després de la Revolució dels Clavells - el 25 d'abril de 1974-- on va ser rebut com un "heroi nacional" per una multitud, i va ser ministre d'Exteriors en funcions, fent les negociacions de la independència de les colònies portugueses, però va dimitir poc temps després.





Un any més tard es va convertir en el primer cap del Govern elegit democràticament al país.





REACCIONS













La Comissió Gestora del PSOE ha expressat el seu "profund pesar" per la defunció de Mário Soares, "figura històrica que transcendeix ideologies" i "un exemple de lliurament i lluita per la llibertat".





En un comunicat, la Gestora ha traslladat "la seva solidaritat a tots els portuguesos" i, especialment, als seus "companys socialistes" del país veí. "El PSOE no podrà oblidar mai el tracte proper, còmplice i motivador que va representar sempre Soares en el nostre projecte democràtic primer i en la nostra incorporació a la Unió Europea més tard", ha assenyalat.





"És una figura històrica que transcendeix ideologies amb un llegat que entre tots hem de conservar en aquests moments en els quals els populismes amenacen el nostre progrés", ha expressat el PSOE, per després incidir que Soares representa "la lluita per la justícia social i la igualtat" i "és un exemple de lliurament i lluita per la llibertat, primer en plena dictadura d'Antonio Salazar i després com a actiu artífex de la democràcia lusitana i el Partit Socialista portuguès".