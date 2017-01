Conseller Comín, "encara més" retallades? (I)

Fins fa pocs dies creia que el dia dels Sants Innocents havia estat, com sempre, el 28 de desembre, però alguns, que volen canviar-ho tot sense projecte, l'han traslladat al dia 6 de gener. O potser el que ha volgut fer el responsable de la salut de la ciutadania de Catalunya, Toni Comín, és escriure-li una carta als Reis Mags quan ja han tornat als seus respectius palaus. En qualsevol dels dos casos, em sembla una presa de pèl sense cap gràcia i que l'únic que produeix és un cabreig monumental en els usuaris i el personal sanitari.





En una mena de carta publicada en un dels diaris subvencionats, i molt bé, per la Generalitat, amb el titular "Un sistema de salut més just, de més qualitat i més sostenible", explica que Catalunya gaudeix avui d'un sistema públic de salut just, equitatiu, de qualitat i sostenible. Però el vol millor, si? I per això ha trobat un eslògan que diu "Encara més". En llegir-lo se m'han posat els pèls de punta, encara més retallades? Com el paper tot ho aguanta, el filòsof s'ha deixat anar, -han de ser els efectes de brindar amb cava- i ha elaborat una mena de decàleg -tipus dels deu manaments- com si ell i només ell hagués estat el creador de la sanitat catalana i l'únic capaç de pujar-la a l'Olimp de l'estupidesa.





Anem per parts, si ell afirma que Catalunya avui és un sistema públic de salut just, equitatiu, de qualitat i sostenible. Per què vol canviar-la?, Encara més, sentencia el conseller.





Miri Comín, en aquest poc temps que porta al capdavant de la sanitat ningú ha estat capaç de fer-ho pitjor, i això sí que és estrany., Fins i tot Boi Ruiz, el "tisores", que ho va fer rematadament malament per als ciutadans però no per seus caps. Però és que per a vostè, qui són els seus caps?, els convergents?, els d'ERC? Si són aquests últims, han tingut temps per preparar un pla estratègic de salut d'acord amb la seva ideologia. Però, quina d'elles? no que arriba a vostè, es queda amb l'enunciat de la teoria, perquè no hi ha més text, i utilitza els mitjans de comuniació del Comte de Godó, on vostè era tertulià, es tira la manta a sobre i diu que ha arribat la revolució, la República Catalana , les estructures d'estat i el Dúo Dinámico amb la seva cançó "ets tu, ets tu, el noi amb qui la sanitat somiar" i l'embolica marró.





Perquè sense pla i sense projecte només hi ha un resultat: cabreig monumental del personal dins i fora del món sanitari. Amb la salut no es juga, és una cosa molt seriosa ja que com deia Aristòtil, "no es pot deslligar un nus sense saber com està fet".





És un sistema just? Sí per qui té diners o una mútua com el Sr Junqueras que demana hora i pot ser atès en un hospital privat que vostè vol tancar. Mentre que el malalt de la sanitat pública ha d'esperar bastants mesos per ser atès pels especialistes. Els temps també han canviat a pitjor en l'atenció primària, on les cites te la donen fins per quinze dies. Sistema molt just i equitatiu ...





Qualitat? Hi ha dubtes i la poca que hi ha és gràcies als professionals.





Sostenible, en què? Abans o després d'haver retallat 1.400 milions d'euros?





Seguirem parlant del seu decàleg de "Encara més", que em recorda aquella cançó que deia: "Vamos a contar mentiras tra la rá, vamos a contar mentiras tra la rá".