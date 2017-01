Els catalans, entre els espanyols que menys gastaran en les rebaixes

Els espanyols gastaran uns 103 euros de mitjana en aquesta campanya de rebaixes, un 20% més del que van destinar el 2016, segons es desprèn de l'estudi 'El consum de moda a Espanya' fet per Fintonic.





Les dones, amb una despesa mitjana de 106 euros, seran les que més moda consumiran i gastaran un 5,3% més de mitjana que els homes, que invertiran 101 euros de mitjana. La roba i els complements seguiran liderant les compres, de manera que "tornaran a ser els protagonistes de les rebaixes de gener".





Per regions, al País Basc, amb 120 euros de mitjana, i a Navarra, amb una despesa mitjana de 118 euros, seran les zones d'Espanya on més diners s'invertiran en aquestes rebaixes. Per contra, a les Illes Canàries i a Catalunya, amb una despesa mitjana de 91 euros i 96 euros, respectivament, serà on menys diners es gastarà.





Les marques del grup Inditex es mantenen de nou entre les favorites per a molts consumidors. Segons l'estudi, la despesa mitjana en rebaixes en establiments d'aquest grup serà de 78,3 euros, mentre que en botigues com Mango o Grup Cortefiel, la despesa serà d'uns 55 euros.





Per Fintonic, és significatiu destacar que dins dels grans grups de distribució, entre els quals es troben Inditex, el Grup Cortefiel, Mango, H&M i Primark, una part important de la seva facturació de rebaixes es concentra només en unes marques. Aquest és el cas de Zara, H&M i Primark, que en el seu conjunt representen el 48% del total de les vendes.





Les "agressives" promocions que s'ofereixen en Black Friday i al Ciber Monday s'han convertit en els principals competidors de les temporades de rebaixes. De fet, segons l'estudi, les vendes registrades en el Black Friday van ser un 14% superiors que en el 7 de gener de l'any passat, quan es va registrar la major xifra de facturació de rebaixes.





Així mateix, Fintonic ha ressaltat que al gener també hi ha un increment "considerable" de les devolucions de producte. De fet, en aquest mes es produeixen un 30% més de devolucions que a la resta d'any.