Les multes a prostitutes baixen dràsticament amb l'executiu d'Ada Colau

El juny del 2015, Ada Colau va prendre possessió com a alcaldesa. Durant tot aquest any la Guàrdia Urbana va interposar 508 denúncies per oferir o contractar serveis sexuals a la via pública, la majoria durant els mesos que encara governava Xavier Trias.





I és que, de fet, l'exalcalde convergent, amb el suport del Partit Popular, va modificar l'ordenança de civisme el 2012 per prohibir la prostitució als carrers de Barcelona. En les primeres cinc setmanes que la norma va estar en funcionament es va multar 316 persones, de les quals 204 van ser a prostitutes.





Des del consistori i més concretament, des de la tinència d'alcaldia de Drets de la Ciutadania i des de la regidoria de Feminismes expliquen que encara que Colau hagués volgut sancionar les prostitutes -que no volia fer-ho- no hauria pogut per l'entrada en vigor de la Llei de Seguretat Ciutadana, més coneguda com la Llei Mordassa, que impedeix la multa per fer oferiments sexuals.





A més, des de l'Ajuntament de Barcelona s'afegeixen altres motius per no multar-les i és evitar revictimitzar les dones en possibles situacions de tràfic. És més, admeten que és una pràctica generalitzada -no multar-les- i que no ha tingut cap impacte sobre el nombre de prostitutes als carrers de la ciutat.





ACABAR AMB EL TRÀFIC DE DONES





Segons l'intendent en cap de la comissaria de Ciutat Vella de la Guàrdia Urbana, Benito Granados, en declaracions a El País, actualment, "entre la ronda de Sant Antoni, Robador, la Rambla i la Vila Olímpica hi ha prop de 60 dones exercint la prostitució de carrer".





Però, per a ells, l'objetiu és lluitar contra el tràfic de dones amb finalitats d'explotació sexual. Segons Granados, "els explotadors no es distribueixen en grans organitzacions criminals sinó que són estructures petites que exploten una o dues dones seguint mètodes emocionals que fan molt complicada la nostra feina".