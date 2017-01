El Barça visita el Vila-real amb l'obligació de guanyar

El FCBarcelona visita aquesta nit (20.45h) el camp del Vila-real amb l'obligació de guanyar si no es vol tornar a despenjar del lideratge de la Lliga després de que el Reial Madrid guanyara el Granada i el Sevilla a la Reial Societat. De moment, els blancs estan a sis punts del Barça amb un partit menys i els andalusos a dos punts per sobre dels blaugranes.





Després d'un inici complicat d'any amb la derrota a San Mamés en Copa del Rei, els de Luis Enrique afronten un altre partit complicat ja que el Vila-real està destacant pel seu bon joc i aspira a les places de Lliga de Campions.





Al Madrigal, als 'groguets' els hi ha anat bé en les últimes temporades: de les últimes nou visites, n'ha sortit amb sis partits guanyats i tres empats. L'última derrota es remunta a l'era Rijkaard, amb un 3 a 1 la temporada 2007-08.





Entre els jugadors, l'única canvi que s'espera respecte al xoc contra l'Athletic és el retorn de Javier Mascherano per Samuel Umtiti en l'eix defensiu. També al centre del camp, on Rakitic no pot jugar i serà el torn d'André Gomes o Denis Suárez.





A la resta de posicions, no es preveuen canvis, així que Jordi Alba, Sergi Roberto i Gerard Piqué apareixerien en defensa; Iniesta i Busquets al mig camp i el trident -Messi, Neymar, Suárez- al davant.