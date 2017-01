Almenys quatre morts atropellats per un camió a Jerusalem

Com a mínim quatre persones han mort i 15 han resultat ferides per un atac terrorista perpetrat aquest matí a Jerusalem Est quan un camió ha atropellat a diverses persones que esperaven a un autobús davant d'una caserna militar en l'assentament de Talpiot, segons han informat fonts policials al diari 'The Times of Israel'.





Els morts han estat identificats de moment com tres dones i un home, tots ells al voltant dels vint anys d'edat, segons ha confirmat una portaveu policial a Ràdio Israel. El conductor del camió també ha mort.

Un dels ferits més greus és una dona que ha estat traslladada a l'hospital de Shaare Zedek, inconscient. La resta dels ferits, 14, han estat repartits entre aquest hospital i el centre mèdic de Shaare Zedek, quatre d'ells en estat greu i deu amb pronòstic lleu.





Segons un conductor d'autobusos israelià, testimoni de l'incident, el camió va atropellar un grup de soldats i va arribar fins i tot a fer marxa enrere per rematar els ferits. El conductor del camió va acabar sucumbint pels trets rebuts, d'acord amb fonts policials.





Les primeres imatges de l'incident mostren que el vidre de la cabina del camió ha rebut almenys vuit trets, la majoria concentrats al seient del conductor.





El portaveu de la Policia israeliana, Micky Rosenfeld, ha descrit l'incident com un "atac terrorista" i ha confirmat que la zona ha estat acordonada. Posteriorment, una portaveu va confirmar la naturalesa del succés "sense gènere de dubtes".





El camió, amb matrícula israeliana, procedia del carrer Alar, segons la portaveu de la Policia del Districte de Jerusalem, Galit Ziv. "El terrorista va veure un grup de persones que acabava de baixar de l'autobús, va accelerar i els va atropellar", ha indicat al diari 'Yedioth Aharonoth'.