La corrupció i el separatisme seran els protagonistes de l'any judicial el 2017

Diversos casos oberts per presumpta corrupció en partits polítics i causes derivades del procés independentista català arribaran a judici aquest 2017 i previsiblement seran els protagonistes de l'any judicial en els tribunals catalans.

MÉS INFORMACIÓ El Constitucional ja ha parat els peus al separatisme català una desena de vegades des de 2013





Entre les primeres, l'atenció la centrarà a partir del dimecres 1 de març el judici de l'espoli del Palau de la Música -amb el suposat finançament irregular de CDC sobre la taula- i, pel que fa al procés sobiranista, a partir del dilluns 6 de febrer es va jutjarà la consulta independentista del 9N.





L'Audiència de Barcelona jutjarà el desfalc del Palau de la Música i el presumpte cobrament de comissions irregulars de CDC a canvi de concessions d'obres públiques: s'asseuran a la banqueta 16 acusats en un judici que preveu allargar-quatre mesos fins a finalitzar el 27 de juny.





Gairebé vuit anys després que al juliol de 2009 els Mossos d'Esquadra irrompessin a la institució musical, el llavors president, Fèlix Millet, i el que era la seva mà dreta, se sotmetran a un judici on també serà acusat l'extresorer del partit Daniel Osàcar i exdirectius de Ferrovial, constructora que presumptament va pagar les comissions.





La consulta sobre la independència del 9 novembre 2014 s'asseurà a la banqueta al llavors president de la Generalitat, Artur Mas, a la qual era vicepresidenta del Govern, Joana Ortega, ja l'exconsellera d'Ensenyament Irene Rigau, acusats de desobediència i prevaricació.





La Sala Penal i Civil del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) els jutjarà per suposada desobediència al Tribunal Constitucional (TC) en continuar amb la consulta després de la seva suspensió; podrien ser condemnats a una inhabilitació però no a penes de presó, ja que ha quedat descartat el delicte de malversació que sí podria comportar aquesta pena.





EL PROCÉS SOBIRANISTA





De moment, l'únic judici amb data per a aquest 2017 és el de la causa de l'9N contra Mas, Ortega i Rigau; però, el TSJC podria jutjar també enguany a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, per les votacions de les conclusions del procés constituent a la Cambra catalana.





A més, està oberta la causa contra el diputat del PDeCAT al Congrés Francesc Homs i cabria la possibilitat que es jutgi aquest any; malgrat que se l'investiga també pel 9N del seu cas s'encarrega el Tribunal Suprem (TS) donada la seva condició d'aforat per aquest tribunal.





JUDICIS SOBRE CORRUPCIÓ





El suposat desviament de fons a Unió a través de la Fundació Catalunya i Territori (FCT) se sotmetrà a judici a finals de gener, en una causa en què la Fiscalia sosté que els acusats van crear un entramat empresarial entorn al grup IMS que, entre altres irregularitats, suposadament va desviar milers d'euros a la formació política.





No és la primera vegada que es jutja el desviament irregular de fons a Unió: el 2013 el partit va reconèixer amb una sentència de conformitat en el conegut cas Pallerols haver-se finançat irregularment amb subvencions europees que estaven destinats a formar persones en atur.





Per maig, està previst que se celebri, després d'una investigació que s'ha allargat nou anys, el judici del cas Adigsa --una empresa pública que gestionava habitatges socials-- pel presumpte pagament de comissions en l'època de la presidència de Jordi Pujol .





A l'octubre serà jutjada l'antiga cúpula de l'Associació Catalana de Municipis (ACM), en aquest cas per suposadament desviar fons d'aquesta entitat municipalista per a benefici propi; el fiscal demana cinc anys i mig de presó per a l'exsecretari de l'entitat, Josep Maria Matas, i l'excap de serveis jurídics Xavier Solà.





Ja a l'Audiència Nacional (AN) es jutjarà excàrrecs de Jordi Pujol i exdirigents del PSC pel conegut cas Pretòria.