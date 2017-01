La vigilància de l'antiga Llotja ha costat a la Generalitat 160.000 euros des de maig

La Generalitat ha pagat 160.000 euros des de maig per al servei de vigilància de l'antiga Llotja, situada al carrer Avinyó de la capital catalana i que ha comprat l'Ajuntament de Barcelona dins de l'acord de 40 milions d'euros que es destinaran a que el Metro arribi a la Zona Franca.





L'antiga Llotja, també coneguda com el Borsí, va ser desallotjada pels Mossos d'Esquadra a principis de maig, moment des del qual la Conselleria d'Economia va assumir aquesta despesa per evitar que l'edifici tornés a ser 'okupat', han informat fonts del departament a Europa Press.





L'immoble --vigilado les 24 hores del dia amb tres torns de dues persones a cada un-- encara és propietat de la Generalitat i, quan aviat es formalitzi el canvi d'escriptura i passi a ser de l'Ajuntament, aquest assumirà les despeses si es manté la vigilància, han assenyalat les mateixes fonts.





L'alcaldessa, Ada Colau, va explicar recentment en roda de premsa al costat del conseller d'Economia, Oriol Junqueras, que l'Ajuntament preveu destinar aquest immoble a usos veïnals lligats al seu entorn ia Ciutat Vella.





L'acord per a les obres de les estacions de la L10 Sud de Foneria i Foc Cisell inclou també la compra de peces en l'àmbit de Can Batlló i part de les antigues Cotxeres Borbó, espais que es destinaran a habitatge i equipaments i pels quals el Ajuntament ha pagat un total de 40 milions.





L'antiga Llotja va ser ocupada el diumenge 1 de maig per una desena de persones amb la intenció de convertir l'espai en un centre d'acollida per a refugiats i immigrants, i va ser desallotjada l'endemà passat per la policia catalana després d'una denúncia presentada per la Generalitat.