'La La Land', gran favorita per als Globus d'Or

El cinema i les sèries de televisió protagonitzen totes les notícies ja que aquest diumenge es lliuren a Los Angeles als Globus d'Or, l'avantsala als Oscars de Hollywood. La gala, que estarà conduïda per Jimmy Fallon, presentador del programa de la NBC 'The Tonight Show', se celebrarà a l'Hotel Beverly Hilton.





La pel·lícula que parteix com a favorita per als Globus d'Or de 2017 és la comèdia musical 'La La Land', que té set nominacions. Opta, entre d'altres, als premis a millor pel·lícula musical, millor director per Damien Chazelle, millor actor de comèdia per Ryan Gosling i millor actriu per Emma Stone.





Dues pel·lícules dramàtiques la segueixen en nombre de candidatures: d'una banda 'Moonligh t', dirigida per Barry Jenkins, que opta a sis guardons, i 'Manchester by the sea', que aspira a obtenir 5. Les dues pel·lícules estaran al febrer a les cartelleres espanyoles.





En canvi, han quedat fora dues de les pel·lícules més esperades de l'any: 'Silence', de Martin Scorsese i 'Sully', de Clint Eastwood.





Pel que fa a actrius i actors, Meryl Streep opta al premi de comèdia per 'Florence Foster Jenkins'; Isabelle Huppert, pel drama 'Elle', i Nathalie Portman per 'Jackie'. I en categoria masculina estan nominats Denzel Washington, Hugh Grant, Viggo Mortensen i Colin Farrell.





Pel que fa a les nominacions a la millor pel·lícula estrangera competeixen la favorita, l'alemanya 'Toni Erdmann', competirà amb la xilena 'Neruda', la iraniana 'The viatjant' i les franceses 'Elle' i 'Divines'. Recordem que 'Julieta', de Pedro Almodóvar va quedar fora de la competició.





MILLORS SÈRIES DE TELEVISIÓ





Aquests premis també reconeixen els millors produccions televisives. Les sèries d'HBO, amb 14 nominacions, continuen al capdavant de la llista de nominades gràcies a sèries com 'Westworld', que opta al millor drama ia les millors interpretacions per Evan Rachel Wood i Thandie Newton.





La plataforma en línia Netflix també surt ben parada en les nominacions als Globus: dos de les seves produccions, 'Stranger Things' i 'The Crown' tenen nominacions a la millor sèrie dramàtica.





Les dues sèries amb més nominacions són la minisèrie sobre el judici a OJ Simpson, 'The People versus OJ Simpson' amb cinc candidatures i 'The Night Manager', amb quatre. El protagonista d'aquesta última, l'actor anglès Hugh Laurie, està també nominat.





'Joc de trons', habitual de les últimes edicions també opta a 2017 a millor sèrie dramàtica i millor actriu de repartiment per Lena Haedy.





LLISTA COMPLETA DE NOMINACIONS EN CINEMA I SÈRIES





MILLOR DRAMA: "Hacksaw Ridge", "Hell or High Water", "Lion", "Manchester by the Sea" i "Moonlight".





MILLOR COMÈDIA O MUSICAL: "La La Land", "20th Century Women", "Deadpool", "Florence Foster Jenkins" i "Sing Street".





MILLOR ACTOR DE DRAMA: Casey Affleck, "Manchester by the Sea", Joel Edgerton, "Loving", Andrew Garfield, "Hacksaw Ridge", Viggo Mortensen, "Captain Fantastic" i Denzel Washington, "Fences".





MILLOR ACTRIU DE DRAMA: Amy Adams, "Arrival", Jessica Chastain, "Miss Sloane", Isabelle Huppert, "Elle", Ruth Negga, "Loving" i Natalie Portman, "Jackie".





MILLOR ACTOR DE COMÈDIA O MUSICAL: Colin Farrell, "The Lobster", Ryan Gosling, "La La Land", Hugh Grant, "Florence Foster Jenkins", Jonah Hill, "War Dogs" i Ryan Reynolds, "Deadpool".





MILLOR ACTRIU DE COMÈDIA O MUSICAL: Annette Bening, "20th Century Women", Lily Collins, "Rules Do not Apply", Hailee Steinfeld, "The Edge of Seventeen", Emma Stone, "La La Land" i Meryl Streep, "Florence Foster Jenkins".





MILLOR SÈRIE DRAMÀTICA: "The Crown", "Joc de trons", "Stranger Things", "This Is Us" i "Westworld".





MILLOR SÈRIE DE COMÈDIA O MUSICAL: "Atlanta", "Black-ish", "Mozart in the Jungle", "Transparent" i "Veep".





MILLOR ACTOR DRAMÀTIC: Rami Malek, "Mr Robot", Bob Odenkirk, "Better Call Saul", Matthew Rhys, "The Americans", Liev Schreiber, "Ray Donovan" i Billy Bob Thornton, "Goliat".





MILLOR ACTRIU DRAMÀTICA: Caitriona Balfe, "Outlander", Claire Foy, "The Crown", Keri Russell, "The Americans", Winona Ryder, "Stranger Things" i Evan Rachel Wood, "Westworld".





MILLOR ACTOR DE COMÈDIA: Anthony Anderson, "Black-ish", Gael Garcia Bernal, "Mozart in the Jungle", Donald Glover, "Atlanta", Nick Nolte, "Greus" i Jeffrey Tambor, "Transparent".





MILLOR ACTRIU DE COMÈDIA: Rachel Bloom, "Crazy Ex-Girlfriend", Julia Louis-Dreyfus, "Veep"

Sarah Jessica Parker, "Divorce", Issa Rae, "insecure", Gina Rodriguez, "Jane The Virgin" i Tracee Ellis Ross, "Black-ish".





MILLOR TV MOVIE O MINISÈRIE: "The People v. OJ Simpson: American Crime Story", "The Night Manager", "American Crime", "The Dresser" i "The Night Of".