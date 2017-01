La pista de gel de l'Hospital tanca amb un total de 230.000 visitants

La pista de patinatge sobre gel i el parc lúdic familiar Kaliu Park, instal·lats al recinte de La Farga de l'Hospitalet de Llobregat, tanquen aquest diumenge les portes havent rebut un total de 230.000 visitants, segons han informat els seus promotors.





El Kaliu Park, impulsat per La Farga i AP Productions amb la col·laboració de l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat, ha tingut com a principals atraccions la pista de patinatge i el tobogan de gel, que per segon any consecutiu s'han instal·lat a la ciutat , després d'abandonar el centre de Barcelona.









Segons ha informat AP Productions a Europa Press, des del 2 de desembre fins aquest diumenge s'han comptabilitzat 230.000 visites al Kaliu Park, tot i que hi ha hagut nou dies menys d'activitat en relació amb l'anterior edició, quan la pista va rebre la visita de 224.000 persones.





El Kaliu Park ha ocupat els 8.500 metres quadrats de superfície del recinte de La Farga, amb activitats d'oci, diversió i entreteniment per a tots els públics com un bosc encantat, un rocòdrom inflable, karts ecològics, tallers de robòtica i un arbre contacontes.









El responsable d'AP Productions Antonio Peral ha explicat que la seva intenció és continuar amb la pista proper Nadal i ha destacat que en aquesta edició "s'han rebut visites d'arreu de Catalunya, algunes de la resta d'Espanya i, per primera vegada, ha hagut turistes allotjats en hotels cèntrics de Barcelona que han anat a patinar expressament a l'Hospitalet".