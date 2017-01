Rafa Mayoral: "El que diguin els catalans bé està, però la independència trenca a la societat catalana en dos"

El secretari de Relacions amb la Societat Civil de Podem, Rafa Mayoral, s'ha mostrat contrari a un referèndum unilateral a Catalunya en aquests moments perquè considera que aquest ha d'estar basat en l'acord perquè sigui "efectiu".





Així s'ha pronunciat en una entrevista en què ha donat suport a la petició que ha realitzat la formació germana a Catalunya, EnComúPodem, que se celebrin eleccions i no un referèndum en aquesta comunitat autònoma: "El que diguin els catalans bé està".





Mayoral, que es declara "absolutament respectuós" amb la voluntat de les catalans i catalanes, explica que ell és favorable als "processos participatius per conèixer l'opinió de la gent" i rebutja que aquests puguin donar lloc a un procediment penal: el considera una "aberració" per a qualsevol societat democràtica.





Però dit això, el dirigent de Podem considera que l'important d'un referèndum és que "sigui efectiu".





"El seu és que pogués ser un referèndum pactat", exposa alhora que matisa que "anar una altra vegada a un procés participatiu" ara mateix "no és el que toca".





"Si realment es vol fer efectiva una via que decideixi les puntes territorials al nostre país, crec que ha de ser basada en l'acord", recalca.





En aquest sentit, recorda que el mateix Tribunal Constitucional plantejava en una de les seves resolucions que "és possible un referèndum pactat"; per això, insisteix que quan hi ha un "problema polític l'interessant és que se solucioni dialogant i que la gent ho decideixi".





Per això, creu que cal tenir un "projecte il·lusionant" de país que ell considera que ha de ser "plurinacional", en el qual es reconegui la "identitat i es respectin les decisions de la gent".

No obstant això, creu que s'ha arribat a aquesta situació a Catalunya perquè es va trencar l'Estatut d'autonomia de què es van dotar els catalans.





Per Mayoral, això va ser un "mal precedent" i insisteix anar a un projecte "plurinacional" que reconegui el "dret a decidir dels pobles que l'integren".





En ser preguntat quina serà la seva posició si finalment el Govern català posés les urnes com va ocórrer el 9N, el diputat de la formació estatge prefereix ser caut i veure "si es convoca i com es convoca".

"Crec que seria massa anticipar si hi ha o no hi ha convocatòria, quan hi hagi una convocatòria, veurem", explica i afegeix que la legalitat o il·legalitat d'un referèndum és una "discussió jurídica apassionada".





Els plantejaments d'ERC i el PDeCAT, sobre la independència s'hauria d'haver proclamat "fa temps" i no obstant això, "sembla que no acaba de quallar".





Afegeix també que "a priori" aquest model "trenca a la societat catalana per la meitat", i assenyala que "no se sap molt bé qui té la majoria" perquè en les últimes eleccions no era clara la majoria de vot ".





No obstant això, explica que el que si cull un suport majoritari a Catalunya és "el dret a que els catalans decideixin el que ha de ser el seu futur".





"Això s'ajunta un 80%", exclama, però afegeix: "El que no se sap és el que sortiria d'aquesta consulta i tampoc se sap el que es preguntaria".