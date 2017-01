Miquel Sellarès va rebre una subvenció de la Generalitat malgrat deure'ls diners

Miquel Sellarès, que va ser membre fundador de Convergència Democràtica de Catalunya i primer director general dels Mossos d'Esquadra, va decidir sense autorització desviar part del pressupost del CDP a una altra entitat presidida per ell, el Centre d'Estudis Estratègics de Catalunya (CEEC), segons el Tribunal de Comptes.





El cas va ser remès en 2011 per la Sindicatura de Comptes catalana al Tribunal de Comptes. Aquest organisme estableix que entre 2008 i 2010 Sellarès va decidir sense la deguda autorització del patronat la concessió de tres préstecs sense interessos a CEEC.





El Tribunal de Comptes afirma que Sellarès "va actuar de manera greument negligent". Sellarès va justificar al tribunal que el patronat havia donat el seu vistiplau aprovant els comptes de l'exercici i que el CEEC compartia els mateixos objectius que el CDP.





El Centre de Documentació Política era una fundació creada el 1986 i en la que el 1998 van passar a formar part del govern català i la Diputació de Barcelona. La majoria del patronat l'ostentava la Generalitat. La seva funció era realitzar serveis d'hemeroteca sobre notícies de política. El CDP va tenir un paper destacat en el subministrament de resums de premsa a diverses administracions públiques catalanes.





La Generalitat va confirmar al juny de 2015 que havia sol·licitat sense èxit a Sellarès la devolució dels préstecs. El govern català va retirar poc després la demanda contra Sellarès davant del Tribunal de Comptes perquè preferia solucionar-ho "per la via administrativa". La resolució contra Sellarès es produeix perquè el ministeri fiscal va mantenir obert el procés.





Sellarès encara no ha tornat ni un euro, segons el Tribunal de Comptes. Cal destacar que l'any passat malgrat tot va ser concedida una subvenció de 18.000 euros a l'Associació Tribuna Catalana, una entitat sense ànim de lucre que té com a funció difondre articles i informacions sobre l'actualitat política el editor és Sellarès. El Departament de Presidència ha suspès al desembre la subvenció perquè Sellarès no ha justificat degudament les despeses del projecte per actualitzar la tecnologia de la seva pàgina d'Internet.