Banc Sabadell col·loca promocions fallides de CAM

Oaktree, el fons nord-americà s'ha imposat en l'última licitació d'actius problemàtics de Banc Sabadell, en el Projecte Normandy i pagarà 250 milions d'euros per una cartera amb crèdits morosos immobiliaris valorats en 950 milions.





Oaktree es quedarà els actius amb un descompte d'entre el 25% i el 30%, tot i que l'operació està encara pendent que es tanqui tota la lletra petita que porta aparellada, de manera que encara pot passar més d'un mes abans de la seva formalització .





Entre d'altres Oaktree absorverá 500 crèdits de promotors que Sabadell va rebre com a herència de la compra de la CAM. Promocions, locals o sòls que van encallar després de l'esclat de la crisi amb el qual es segueixen dos tipus d'estratègies: reestructurar el crèdit a canvi d'un quitament inferior al preu que va pagar (per sobre del 25-30%); i / o quedar-se els actius per la via judicial i associar-se a promotors locals (en ocasions el mateix al que executa) per tirar endavant el projecte.





Gràcies "Projecte Normandy", Sabadell, ha netejat en més de 8.000 milions el seu balanç d'actius problemàtics, passant de 26.000 milions a menys de 18.000 milions.





A més del Banc Sabadell, altres entitats com Sareb també han tancat desinversione s en les últimes setmanes.