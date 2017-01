El Barça es deixa un altre tros de Lliga al Madrigal

El FC Barcelona s'ha allunyat una mica més de la possibilitat de revalidar el seu títol de Lliga després d'empatar aquest diumenge en la visita al Vila-real (1-1), un resultat que podria haver estat encara pitjor per a l'equip blaugrana sense la genialitat de Leo Messi, autor de l'empat amb un lliure directe magistral al minut 89.

Després de la seva derrota copera a San Mamés, el Barça va tornar a ensopegar en el reconegut Estadi de la Ceràmica, que va estrenar la seva denominació amb un partit vibrant en què el Vila-real va estar a punt de portar-se el triomf.

A falta d'una jornada per tancar la primera volta, el Barça cau al tercer lloc i es queda a 5 punts del Reial Madrid, que té un partit menys -el duel ajornat davant el València- i que ja és matemàticament campió d'hivern.



Luis Enrique va plantejar un equip amb dues novetats, Digne en defensa i André Gomes al mig del camp, mentre que Fran Escribá va proposar un ordenat 4-4-2 amb el seu equip replegat, regalant la possessió al rival i esperant una oportunitat al contraatac que va arribar i va saber aprofitar.

Va ser res més iniciar-se la segona part, quan el 'Submarí' va armar un contraatac amb tot just dos passis, el segon perfecte d'Ànec cap Nicola Sansone, que va ajustar la pilota al pal i va fer inútil l'estirada de Ter Stegen. El setè gol a la Lliga de l'italià s'acostava al Barça al naufragi.

L'equip blaugrana va pastar la pilota i es va acostar a l'àrea de Sergio Asenjo, però només va aconseguir marcar a pilota aturada. Ni Neymar, que porta més de tres sense marcar en Lliga, ni Luis Suárez, que va disposar d'una bona ocasió atallada pel porter Palència, van brillar en atac i el seu equip ho va pagar amb el seu cinquè empat en la competició.





MESSI AL PAL I DUES PENALS A LIMBE



Abans d'exhibir la seva màgia en el llançament de falta anotant per l'escaire, Messi va poder marcar al minut 73, quan va estavellar la pilota al pal en la millor ocasió visitant, però amb prou feines va poder inquietar més. Tot seguit, Iglesias Villanueva va cobrar protagonisme al 'empassar' dos penals en tot just un minut, un a cada àrea, per sengles mans de Bruno Soriano i Javier Mascherano.



Luis Enrique va cremar les naus ficant a Cremi per Digne i deixant defensa de tres davant l'escassa ambició ofensiva que el Vila-real va mostrar en els compassos finals, però l'acumulació d'atacants no es va traduir en ocasions clares.





Així, el Barça es va haver de conformar amb un empat imprevist a la vista del seu magnífic arrencada de partit, davant un rival que va acabar amb deu per l'expulsió en el descompte de Jaume Costa i lamentant la lesió de Mateu Musacchio, qui es va trencar el canell després d'una caiguda en mala posició. L'equip castellonenc es queda a un punt de llocs 'Champions', frontera que marca l'Atlètic de Madrid.