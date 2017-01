'La La Land' bat rècord en els Globus d'Or amb un ple històric

La 74ª gala dels Globus d'Or va ser la nit en què els Hollywood va tornar a carregar contra el president electe dels Estats Units, Donald Trump, la nit del record a Carrie Fisher i la seva mare Debbie Reynolds, però sobretot va ser la nit del triomf absolut i incontestable de 'La La Land'.





El musical dirigit per Damien Chazelle, rebatejat a Espanya com La ciutat de les estrelles, va arrasar aconseguint un històric ple en fer-se amb els set guardons als quals estava nominat.





La cinta protagonitzada per Emma Stone i Ryan Reynolds es va fer amb el premi a la millor pel·lícula en la categoria de comèdia o musical; millor director (Chazelle); millor actriu protagonista (Stone) i millor actor protagonista (Reynolds); millor guió (Chazelle); millor cançó original (City of Stars); i millor banda sonora (Justin Hurwitz). Es va convertir així, amb set guardons, en la pel·lícula més premiada de la història dels premis que cada any concedeix l'Associació de la Premsa Estrangera de Hollywood.





El premi a la millor pel·lícula en la categoria de drama va ser per a 'Moonlight', que es perfila com l'única alternativa capaç d'arrabassar-li la glòria a 'La La Land' en la pròxima edició dels Oscars. El premi a la millor actriu dramàtica va ser per Isabelle Huppert, pel seu treball a 'Elle', la pel·lícula de Paul Verhoeven que també es va emportar el premi a la millor pel·lícula de parla no anglesa.





Altres dels premiats a la gala que va ser conduïda pel còmic Jimmy Fallon van ser Casey Affleck com a millor actor dramàtic per 'Manchester davant del mar'; Aaron Taylor Johnson com a millor actor de repartiment per 'Animals nocturns'; Viola Davis com a millor actriu de repartiment per 'Fences; i 'Zootrópolis' que va ser escollida com a millor pel·lícula d'animació.





Aquesta és la llista completa de guanyadors a la 74ª edició dels Globus d'Or:





MILLOR PEL·LÍCULA DRAMÀTICA: 'Moonlight'





MILLOR PEL·LÍCULA MUSICAL O COMÈDIA: 'La La Land'





MILLOR DIRECTOR: Damien Chazelle (La La Land)





MILLOR ACTOR DRAMA: Casey Affleck (Manchester davant del mar)





MILLOR ACTRIU DRAMA: Isabelle Huppert (Elle)





MILLOR ACTOR MUSICAL O COMÈDIA: Ryan Gosling (La La Land)





MILLOR ACTRIU MUSICAL O COMÈDIA: Emma Stone (La La Land)





MILLOR ACTOR DE REPARTIMENT: Aaron Taylo-Johnson (Animals nocturns)





MILLOR ACTRIU DE REPARTIMENT: Viola Davis (Fences)





MILLOR GUIÓ: Damien Chazelle (La La Land)





MILLOR BANDA SONORA: Justin Hurwitz (La La Land)





MILLOR CANÇÓ ORIGINAL: City of Stars d'La La Land





MILLOR PEL·LÍCULA EN LLENGUA NO ANGLESA: Elle (França)





MILLOR FILM D'ANIMACIÓ: 'Zootrópolis'