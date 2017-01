Detingut als EUA un alt executiu de Volkswagen per l'escàndol dels motors trucats

L'FBI nord-americà ha detingut el responsable de Compliance del consorci automobilístic Volkswagen a Alemanya entre 2014 i març de 2015, Oliver Schmidt.





La seva detenció es deu a una possible conspiració per defraudar en relació amb el cas del programari que alterava les emissions d'òxids de nitrogen (NOx) d'alguns models dièsel --conegut com l'escàndol 'Diéselgate' -, segons han indicat dues fonts properes a l'operació al diari 'The New York Times'.

Segons aquestes fonts, Schmidt va ser detingut dissabte passat a l'Estat de Florida i la previsió és que sigui processat aquest dilluns a Detroit (Michigan). Davant d'aquesta situació, la portaveu de Volkswagen, Jeannine Ginivan, ha indicat que la seva companyia continua cooperant amb el Departament de Justícia dels Estats Units.

Ginivan ha apuntat que no és apropiat fer comentaris cap investigació en curs o parlar de temes personals. La detenció de Schmidt es produeix després que la companyia amb seu a Wolfsburg (Alemanya) hagi admès que havia instal·lat aquest programari en al voltant d'onze milions de vehicles a tot el món.









MIG MILIÓ DE VEHICLES AFECTATS ALS EUA

A Estats Units hi ha al voltant de 475.000 vehicles amb el motor dièsel TDI de 2.0 afectats pel cas del programari que alterava les emissions dels models en detectar que estaven sent objecte de proves de laboratori.

Els fiscals generals dels Estats de Nova York i Massachusetts van presentar demandes contra Volkswagen i van acusar a Schmidt de jugar un paper important en els esforços de l'empresa automobilística d'encobrir el cas del programari davant les autoritats nord-americanes.

Així, els fiscals generals van assenyalar que es van produir explicacions falses en relació amb els nivells d'emissions dels vehicles de Volkswagen per part de Schmidt i d'altres representants de la companyia, fins que el 2015 van reconèixer la existent del programari.