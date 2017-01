U2 actuarà a l'Estadi Olímpic de Barcelona el 18 de juliol

U2 ha anunciat aquest dilluns les dates de la gira 30 aniversari del seu disc 'The Joshua Tree', amb concerts a Amèrica del Nord i Europa, des del 12 de maig a Vancouver (Canadà) fins a l'1 d'agost a Brussel·les; l'única data espanyola serà el 18 de juliol a l'Estadi Olímpic de Montjuïc.





En aquesta gira, U2 interpretarà 'The Joshua Tree' íntegrament en cadascun dels concerts; Noel Gallagher s High Flying Birds seran els artistes convidats en les dates per Europa, mentre que The Lumineers i One Republic faran el mateix a Amèrica del Nord, segons apunta U2.com.





"Hem decidit fer aquests concerts per a celebrar aquest àlbum i aquestes cançons que segueixen sent tan rellevants en el moment actual, amb trastorns globals, política d'extrema dreta i alguns drets humans fonamentals en risc", explica el guitarrista The Edge.





El vocalista Bono afegeix: "Vaig tornar a escoltar The Joshua Tree recentment per primera vegada en gairebé trenta anys. És gairebé una òpera. Moltes emocions que se senten estranyament corrents, l'amor, la pèrdua, els somnis trencats, buscant l'oblit, la polarització ... ".





L'única data a Espanya d'aquesta gira serà el 18 de juliol a l'Estadi Olímpic de Montjuïc, i les entrades es posaran a la venda el 16 de gener (amb un màxim de sis per compra), tot i que hi ha una sèrie de prevendes per a socis d'U2.com a partir del 11 de gener i fins al dia 13 (amb un màxim de 4 per compra).









La gira arrenca el 12 de maig a Vancouver i visitarà després Seattle, Sant Fransico, Los Angeles, Houston, Dallas, Chicago, Pittsburgh, Miami, Tampa, Philadelphia, Washington, Toronto, Boston, East Rutherford, Cleveland.





A Europa, la gira comença el 8 de juliol a Londres i passarà després per Berlín, Roma, Barcelona, Dublín, París, Amsterdam i Brussel·les.